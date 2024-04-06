ترامب يناقش الوضع في الشرق الأوسط وينتقد إدارة بايدن في مقابلة حديثة

في مقابلة بودكاست مع الصحفي هيو هيويت، المعروف بمواقفه المحافظة، عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن آرائه حول العديد من القضايا، بما في ذلك الوضع الراهن في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية تحت قيادة الرئيس جو بايدن.

ترامب، الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، تحدث بشكل خاص عن الأحداث الجارية في إسرائيل، مدعيًا أن الوضع الحالي، بما في ذلك التوترات مع إيران، لم يكن ليحدث تحت إدارته. "لو كنت لا أزال في السلطة، لما وقعت أحداث السابع من أكتوبر،" قال ترامب، مشيرًا إلى إيران بأنها كانت ستكون في وضع مالي صعب وغير قادرة على تطوير أسلحة نووية.

ردًا على الانتقادات التي تُزعم أنه لم يعد يدعم إسرائيل كما في الماضي، أكد ترامب على دعوته لإنهاء العنف والعودة إلى السلام، قائلًا إن الأمر يتطلب ببساطة "إنهاء الأمر" والتوقف عن "قتل الناس".

كما استغل الفرصة لانتقاد الرئيس الحالي جو بايدن بشدة، واصفًا إياه بأنه "أغبى رئيس" و"الأكثر عجزًا" في تاريخ الولايات المتحدة، معتبرًا أن سياسته تسببت في "انفجار" الوضع العالمي.

في جانب آخر من المقابلة، وجه ترامب انتقادات للطريقة التي يتم بها تقديم الصراع في العلاقات العامة، خصوصًا من جانب إسرائيل، مشيرًا إلى أن الصور والفيديوهات التي ينشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تؤثر سلبًا على صورة إسرائيل عالميًا. وأكد على ضرورة أن تنهي إسرائيل ما بدأته بسرعة وأن يستمر العالم في الحياة