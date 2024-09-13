استطلاع : كامالا هاريس تتقدم بخمس نقاط على الرئيس السابق دونالد ترامب

تتقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنسبة 47% - 42%، بحسب أحدث استطلاع لرويترز وإبسوس نشر الخميس.

ومن بين الناخبين المسجلين الذين سمعوا شيئًا على الأقل عن المناظرة الرئاسية يوم الثلاثاء، قال 53 بالمائة إن هاريس فازت بينما قال 24 بالمائة إن ترامب فاز. وعندما سئل أي من الاثنين تعثر ولم يبدو حادا، كان ترامب هو اختيار 52% من الناخبين المطلعين على المناظرة، مقابل 21% قالوا هاريس.

تتقدم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية، على الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 47 في المائة مقابل 42 في المائة في السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، لتوسع تقدمها بعد مناظرة ضد الرئيس السابق والتي اعتقد الناخبون بدرجة كبيرة أنها فازت وفقا لرويترز/ابسوس.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر يومين واختتم الخميس، أن هاريس تتقدم بنسبة 5% بين الناخبين المسجلين، وهو ما يزيد قليلاً عن تقدمها بأربع نقاط على ترامب في استطلاع أجرته رويترز-إبسوس يومي 21 و28 آب/أغسطس.

ووضعت هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) في موقف دفاعي بوابل من الهجمات على أهليته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة. شمل الاستطلاع 1690 بالغًا أمريكيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك 1405 ناخبين مسجلين. وبلغ هامش الخطأ حوالي ثلاث نقاط مئوية للناخبين المسجلين.

لكن في حين أن استطلاعات الرأي الوطنية، بما في ذلك استطلاعات رويترز وإبسوس، تعطي إشارات مهمة حول آراء الناخبين، فمن المرجح أن يتم تحديد النتائج من قبل عدد قليل من الولايات المتأرجحة.