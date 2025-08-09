ذعر في تايمز سكوير: ثلاثة جرحى في إطلاق نار | شاهد الفيديو

قد يعجبك أيضًا -

أُصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص يوم السبت بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 17 عامًا النار في ساحة تايمز سكوير. وذكرت شرطة نيويورك لصحيفة نيويورك بوست أن الحادث العنيف اندلع خلال مشادة كلامية بين شخصين قرب تقاطع شارع 44 والشارع السابع. والمصابون هم فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 65 عامًا. ونُقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقًا للشرطة.

أصيبت الفتاة بخدوش في رقبتها، بينما أصيب الرجلان بطلقات نارية في ساقيهما. فرّت حشود من الناس من المنطقة السياحية المزدحمة خارج مقهى هارد روك عندما دوّت طلقات الرصاص. هرعت الشرطة لاستعادة النظام وسط الفوضى. كما شوهد رجل يُنقل على نقالة إلى سيارة إسعاف.

قبل أسبوع ونصف فقط، وقع حادث إطلاق نار آخر في نيويورك، قُتل فيه ثلاثة أشخاص بعد أن أطلق رجل النار من الطابق الثالث والثلاثين بمبنى إداري. الضحايا هم شرطي يعمل حارس أمن في المبنى، وثلاثة مدنيين. قُتل مطلق النار، شين ديفون تامورا، البالغ من العمر 27 عامًا، من لاس فيغاس، ويُحتمل أنه انتحر.