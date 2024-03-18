مجلس النواب الكندي يصوت اليوم على اقتراح بوقف الحرب في غزة والاعتراف بدولة فلسطينية

يستعد مجلس النواب الكندي اليوم الإثنين للتصويت على اقتراح قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفق النشر في روسيا اليوم.

يشمل الاقتراح التصويت على "إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود" في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن الدعوة إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع حيث تدور حرب بين إسرائيل وحماس منذ 164 يوما أشعل فتيلها هجوم حماس المفاجئ على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة في 7 أكتوبر ما وضع المنطقة برمتها على فوهة بركان.

ورد مركز إسرائيل والشؤون اليهودية بإصدار عريضة تصف الاقتراح بأنه "يهدد قيم كندا وسياستها الخارجية ودعم إسرائيل بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم".

AP Photo/Hassan Eslaiah

ومن جانبه وصف النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر الاقتراح بأنه تغيير للسياسية الخارجية لمكافأة الهجوم الإرهابي مشيرا إلى أنه ليس خطوة ذكية. وتابع "قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحا يطرحه على أنه دعوة لوقف إطلاق النار في غزة دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث اليوم أمام أعضاء لجنة العمل السياسي الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) المؤيدة لإسرائيل، في القدس، وقال إن "مستقبل الشرق الأوسط يعتمد على النصر في قطاع غزة". واستطرد: "كيف نحدد النصر؟ نعرّفه على أنه تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. ونعرفه أيضًا على أنه عودة الرهائن". وأضاف "النصر يعني أيضًا "منع غزة من أن تصبح تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى في أي وقت في المستقبل".

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاقتراح بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.