تقرير: بايدن يدرس مع عائلته قرار المضي في الانتخابات الرئاسية أو الاعتزال

تأتي الخطوة على خلفية المناظرة التي جرت بين بايدن وخصمه القديم الجديد يوم الخميس ووصفت إعلاميا بالكارثية وأثارت قلقا وسط زملائه بقدرته على التغلب على ترامب في نوفمبر

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الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يغادران المسرح بعد التحدث في تجمع انتخابي في 28 يونيو 2024.
الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يغادران المسرح بعد التحدث في تجمع انتخابي في 28 يونيو 2024.AP Photo/Evan Vucci

نشرت إن بي سي نيوز الأحد تقريرا يفيد بأنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته في كامب ديفيد اليوم وذلك على خلفية المناظرة التي جرت بينه وبين خصمه القديم الجديد يوم الخميس المنصرم، ووصفت إعلاميا بالكارثية وأثارت قلقا وسط زملائه بقدرته على التغلب على ترامب في تشرين الأول/نوفمبر. 

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ونفى إيان كراغر، المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب السابقة، ضلوعها بأي نشاطات معارضة لمضي بايدن في الحملة الانتخابية الشاقة بالتأكيد قياسا بقدراته على الكلام والمشي التي تضررت ولم تعد كالسابق وفق كلام بايدن نفسه في تلك المناظرة. وقال كراغر: " “الرئيسة بيلوسي لديها ثقة كاملة في الرئيس بايدن وتتطلع إلى حضور حفل تنصيبه في 20 يناير 2025”. "إن أي إشارة إلى أنها انخرطت في مسار عمل مختلف هو ببساطة غير صحيح"، على ما جاء في التقرير.

AP Photo/John Bazemore
المناظرة الرئاسية الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن لعام 2024، أتلانتا، 27 يونيو/حزيران.AP Photo/John Bazemore

وأعرب اثنان من مسؤولي الحزب الديمقراطي، أحدهما في منصب بارز، عن قلقهما بشأن أداء بايدن في المناظرة، بعد اللحظة التي بدا أداءه فيها مهتزاً، وبدا وكأنه فقد تركيزه عندما كان يتحدث عن نظام الرعاية الطبية، وقال أحد المسؤولين عن أداء الرئيس: "لا شيء جيد"، بحسب شبكة CNN الأميركية.

ويؤكد التقرير أهمية زوجته جيل بايدن في اتخاذ القرار. من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على مدى إعراب شخصيات بارزة في الحزب، على الأقل من الناحية الخطابية، عن دعمها لاستمرار ترشيح بايدن.

يشار إلى أن الحرب المتأزمة في غزة فاقمت أزمة بايدن الذي واجه انتقادات غير مسبوقة لدعمه غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، ولعدم قدرته على إجبارها على وقف الحرب نزولا عند مطلب المتظاهرين الذين اكتسحت تحركاتهم حرم كبرى الجامعات الأميركية على نحو يذكر بالهبة الطلابية التي دفعت الولايات المتحدة إلى الخروج من فيتنام.

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