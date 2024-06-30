تقرير: بايدن يدرس مع عائلته قرار المضي في الانتخابات الرئاسية أو الاعتزال

نشرت إن بي سي نيوز الأحد تقريرا يفيد بأنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته في كامب ديفيد اليوم وذلك على خلفية المناظرة التي جرت بينه وبين خصمه القديم الجديد يوم الخميس المنصرم، ووصفت إعلاميا بالكارثية وأثارت قلقا وسط زملائه بقدرته على التغلب على ترامب في تشرين الأول/نوفمبر.

ونفى إيان كراغر، المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب السابقة، ضلوعها بأي نشاطات معارضة لمضي بايدن في الحملة الانتخابية الشاقة بالتأكيد قياسا بقدراته على الكلام والمشي التي تضررت ولم تعد كالسابق وفق كلام بايدن نفسه في تلك المناظرة. وقال كراغر: " “الرئيسة بيلوسي لديها ثقة كاملة في الرئيس بايدن وتتطلع إلى حضور حفل تنصيبه في 20 يناير 2025”. "إن أي إشارة إلى أنها انخرطت في مسار عمل مختلف هو ببساطة غير صحيح"، على ما جاء في التقرير.

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وأعرب اثنان من مسؤولي الحزب الديمقراطي، أحدهما في منصب بارز، عن قلقهما بشأن أداء بايدن في المناظرة، بعد اللحظة التي بدا أداءه فيها مهتزاً، وبدا وكأنه فقد تركيزه عندما كان يتحدث عن نظام الرعاية الطبية، وقال أحد المسؤولين عن أداء الرئيس: "لا شيء جيد"، بحسب شبكة CNN الأميركية.

ويؤكد التقرير أهمية زوجته جيل بايدن في اتخاذ القرار. من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على مدى إعراب شخصيات بارزة في الحزب، على الأقل من الناحية الخطابية، عن دعمها لاستمرار ترشيح بايدن.

يشار إلى أن الحرب المتأزمة في غزة فاقمت أزمة بايدن الذي واجه انتقادات غير مسبوقة لدعمه غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، ولعدم قدرته على إجبارها على وقف الحرب نزولا عند مطلب المتظاهرين الذين اكتسحت تحركاتهم حرم كبرى الجامعات الأميركية على نحو يذكر بالهبة الطلابية التي دفعت الولايات المتحدة إلى الخروج من فيتنام.