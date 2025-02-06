ترامب يعلن: "بعد الحرب- إسرائيل ستنقل غزة إلى الولايات المتحدة"

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يصرح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث اليوم (الخميس)، رد فيه على الانتقادات الموجهة إلى التصريح غير العادي لرئيس الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة، وأوضح أنه "في نهاية الحرب - سيتم تسليم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة من قبل إسرائيل، وأنه "لن تكون هناك حاجة للجنود الأمريكيين".

وجاء في المنشور: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال. وسيتم بالفعل إعادة توطين الفلسطينيين، مثل تشاك شومر، في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة. وستكون لديهم في الواقع فرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرار. ستبدأ الولايات المتحدة، التي تعمل مع فرق تطوير كبيرة من جميع أنحاء العالم، ببطء وبعناية في بناء ما سيصبح واحدًا من أكبر وأروع المشاريع من نوعها على هذا الكوكب. ولن تكون هناك حاجة لجنود أمريكيين. وسيسود الاستقرار في المنطقة!".

كما ذكرنا، الليلة الماضية، أذهل ترامب العالم - والشرق الأوسط على وجه الخصوص - عندما أعلن، إلى جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة. ثم أعلن ترامب: "ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى مغادرة القطاع. وعلى الأردن ومصر قبولهم".