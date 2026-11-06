ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة مع كندا قد تكون أول هدف تشريعي للديمقراطيين، وذلك بعد فوزهم بالسيطرة على كل من مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت، الثلاثاء المنصرم.

وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات بعض السلع من كندا في شهر أغسطس/ آب المنصرم، وذلك بعد فشل المحادثات التجارية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في تخفيف حدة التوترات بين البلدين الجارين.

وعلى الرغم من أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس لن تؤدي اليمين الدستورية إلا في يناير 2027، إلا أن بعض الديمقراطيين المنتخبين صرحوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مناقشات تجري بالفعل خلف الكواليس حول إلغاء هذه الرسوم.

صرح رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون، بوجود "دعم ساحق" لإلغاء الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنه بدأ بالفعل في مناقشة الاستراتيجية التشريعية مع زملائه الديمقراطيين. ومن المقرر أن يتولى وايدن -الذي يشغل حالياً منصب العضو البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ- رئاسة اللجنة في يناير المقبل.

وقد كانت هذه الرسوم الجمركية قضية محورية في الحملات الانتخابية للعديد من المرشحين الديمقراطيين الذين فازوا في سباقاتهم الانتخابية، لا سيما أولئك الذين يمثلون ولايات حدودية مثل مين وميشيغان وألاسكا. وحتى مع امتلاكهم الأغلبية في الكونغرس، قد يحتاج الديمقراطيون إلى دعم من الحزب الجمهوري للتعامل مع هذه القضايا التجارية. ومع ذلك، أوضح وايدن لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرسوم الجمركية على كندا تحظى بمعارضة أيضاً من قِبل بعض الجمهوريين؛ مما يفتح الباب أمام إمكانية كسب تأييد أعضاء من حزب ترامب، وبناء دعم كافٍ لتجنب أو تجاوز أي "فيتو" رئاسي محتمل ضد التدابير الرامية لإلغاء هذه الرسوم. يشير التقرير إلى أن سن تشريع يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على كندا قد يكون الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لمواجهة التدابير التجارية التي اتخذها ترامب.

وذكرت مصادر في الكونغرس لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخطوات الإضافية قد تتضمن التصدي للصلاحيات الرئاسية التي استخدمها ترامب لفرض الرسوم الجمركية على كندا، وكذلك الرسوم المؤقتة السابقة؛ وهي صلاحيات تستند -على سبيل المثال- إلى المادة 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، أو المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

وفي هذا السياق، أعرب مقربون من ترامب عن شكوكهم في قدرة الديمقراطيين على فرض التغييرات التي يسعون إليها؛ نظراً لأن سلطة فرض الرسوم الجمركية تظل في جوهرها ضمن صلاحيات الرئيس، ومن غير المرجح أن يرضخ ترامب لهذه الضغوط.

وعلى مدى إدارات سابقة، تنازل الكونغرس عن جزء من سلطاته الدستورية في مجال التجارة، مانحاً السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع لاتخاذ تدابير اقتصادية إذا ما رأى الرئيس أن دولاً أخرى تمارس تمييزاً ضد الشركات الأمريكية أو تشكل تهديداً للأمن القومي. ورغم أن الديمقراطيين أبدوا عزماً قوياً على التصدي لسياسات ترامب التجارية، إلا أن مصادر مقربة من الكونغرس صرحت لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن قدرة المشرعين على تحدي السلطة الرئاسية قد تظل محدودة طالما بقي ترامب في منصبه.