استطلاع : ترامب سيتعامل بشكل أفضل مع الحرب بين إسرائيل وحماس

قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أجري استطلاع جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال" في الولايات السبع المتأرجحة، ظهر اليوم (السبت)، أن الناخبين منحوا الرئيس السابق دونالد ترامب أفضلية على نائبة الرئيس كامالا هاريس - فيما يتعلق بمن سيدير ​​الحرب بشكل أفضل بين روسيا وأكرانيا.

ويتقدم ترامب على هاريس بين ناخبي الولايات المتأرجحة بفارق 11 بالمئة في مسألة من هو الأكثر قدرة على التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك أنه يتمتع بفارق 15 في المئة في مسألة من هو الأقدر على مواجهة الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومن ناحية أخرى، أشارت استطلاعات رأي أخرى إلى أن السياسة الخارجية لا تشكل أولوية بالنسبة للناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني، ومع ذلك فمن المتوقع أن يرث الرئيس القادم زوجاً من الصراعات التي لا توجد نهاية واضحة لها في الأفق والتي أدت مشاركة الولايات المتحدة فيها إلى استقطاب الناخبين.

وقال نصف الناخبين إن ترامب سيتعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية بشكل أفضل، مقارنة بالثلث الذي فضل هاريس. وتعكس الحرب بين إسرائيل وحماس فجوة قدرها 17%: 43% من المستقلين صنفوا ترامب على أنه أفضل، وقال 26% الشيء نفسه عن هاريس. وامتنع الباقي.