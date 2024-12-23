"جريمة قتل وحشية": رجل يضرم النار بمسافرة في قطار بالولايات المتحدة

حدث صادم وقع الليلة الماضية (الأحد) في نيويورك، عندما أشعل رجل النار في امرأة كانت نائمة في مترو الأنفاق في بروكلين، مما أدى إلى مقتلها. واقترب الرجل، المشتبه به الذي ركب العربة الأخيرة في القطار، من امرأة نائمة في المقعد، وسكب مادة قابلة للاشتعال على ملابسها وأضرم فيها النار.

وفي التوثيق المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر المشتبه به بعد نزوله من عربة القطار وهو يلوح بقطع قماش من ملابس المرأة التي اشتعلت فيها النيران. وبعد ذلك شوهد جالسا على مقعد قريب، حتى اقترب منه شرطي وطلب منه مغادرة مكان الحادث، وقال الشرطي: "أريد عزل المنطقة بأكملها".

AP Photo/Craig Ruttle

وتم توزيع صورة المشتبه به المسجلة على كاميرات ضباط الشرطة للوصول إليه. وتم عرض مكافأة قدرها 10000 دولار لمن يدلي بمعلومات حول الحادث. ووصف مسؤول في شرطة نيويورك القصة بأنها "واحدة من أفظع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها أي شخص". وأدى الحادث المروع الذي وقع في الساعة السابعة صباحا (بتوقيت نيويورك) إلى إصابة ركاب مترو الأنفاق بالصدمة. وقال أحد الركاب: "إنه أمر جنوني، لقد حدث ذلك قبل ثلاثة أيام فقط من عيد الميلاد". وقال راكب آخر "هذه الحوادث أصبحت أكثر شيوعا. القتل والضرب وإطلاق النار. يحدث هذا كثيرا هذه الأيام وأيضا أيضا إشعال النار في الناس".

وأبلغت شرطة نيويورك أنه تم القبض على مشتبه به، وهو مهاجر يحمل الجنسية الغواتيمالية. وتم القبض على المشتبه به بعد حوالي ثماني ساعات من الجريمة المروعة. وأضافت الشرطة أن "ضباط شرطة المنطقة اعتقلوا المشتبه به في محطة مترو الأنفاق، وعثر معه على ولاعة وتم نقله للاستجواب".