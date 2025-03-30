ترامب: "إن رفضت إيران توقيع اتفاق نووي معنا فسنقصفها على نحو لم تعرفه قبلاً"

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا رسالة شديدة اللهجة إلى إيران اليوم (الأحد)، وذلك في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي" الأميركية قال خلالها: "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي معنا، فسنقصفها بطريقة لم تشهد لها مثيلا فيما سبق".

وأضاف الرئيس الأميركي أن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين "يتحدثون". لكن في بيان أرسله هذا الصباح عبر سلطنة عمان، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، في أول رد من البلاد على الرسالة التي بعث بها ترامب إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

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وأشار ترامب في وقت لاحق إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وقال بهذا الصدد: "إذا لم نتوصل أنا وروسيا إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا اعتقدتُ أن روسيا هي المسؤولة - وهو أمرٌ قد لا يكون كذلك - فسأفرض رسومًا جمركية ثانوية على النفط، على كل النفط القادم من روسيا. هذا يعني أنه إذا اشتريتَ النفط منهم، فلن تتمكن من التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على النفط والمنتجات الأخرى المباعة في الولايات المتحدة، وهي رسوم جمركية ثانوية"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية على روسيا ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال ترامب إن بوتين يعرف أنه غاضب، لكنه أضاف أنه يتمتع "بعلاقة جيدة للغاية معه" وأن "الغضب يتبدد بسرعة... إذا فعل الشيء الصحيح". وأنهى حديثه بالقول إنه من المتوقع أن يتحدث الزعيمان مرة أخرى هذا الأسبوع.

يذكر أنه تم الكشف لأول مرة، أمس، عن محتوى الرسالة التي وجهها ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. ومن بين أمور أخرى، كتب ترامب إلى خامنئي أنه مهتم ببدء المفاوضات، لكنه هدد: "إذا رددت اليد الممدودة إليك واخترت طريق التصعيد ودعم المنظمات الإرهابية، فأنا أحذرك من رد حاسم وسريع". وفي اليوم السابق، هدد ترامب إيران مجددا في تصريح لوسائل الإعلام، تناول فيه مرة أخرى القضية النووية. وقال "أفضل على نحو كبير أن نتفق مع إيران، وبخلاف ذلك فإن أشياء سيئة للغاية سوف تحدث".