تقرير: "إيلون ماسك تبرع بـ15 مليون دولار لترامب والجمهوريين قبل أن ينقلب عليهم"

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ذكر موقع "أكسيوس" في تقرير له، نشر اليوم الجمعة، بأن الملياردير إيلون ماسك قدّم تبرعاً مالياً قدره 15 مليون دولار لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين في الكونغرس، وذلك بعد أيام قليلة فقط من خلافه العلني مع ترامب، في خطوة اعتبرها الموقع إشارة إلى أن ماسك كان يسعى للتصالح مع البيت الأبيض.

وقال الموقع إن "ماسك غيّر موقفه بعد أقل من أسبوعين، حيث دعا إلى تأسيس حزب سياسي ثالث، موضحاً أن تبرعاته وتراجعه اللاحق عنها تبرز طبيعة علاقته المتقلبة مع ترمب منذ مغادرته الإدارة أواخر ماي/ايار المنصرم".

وكُشفت هذه التبرعات، أمس الخميس ، من خلال إفصاحات تمويل الحملات الانتخابية الصادرة عن لجان العمل السياسي الكبرى المؤيدة لترمب، وهي MAGA Inc، و"صندوق قيادة مجلس الشيوخ"، الداعم للجمهوريين، بالإضافة إلى "صندوق قيادة مجلس النواب".

ووفقاً لوثائق إفصاح جديدة، ساهم ماسك أيضاً بأكثر من 45 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي America PAC خلال النصف الأول من عام 2025، وكان ماسك قد أسس هذه اللجنة خلال حملة عام 2024 لدعم ترمب.

وذكر "أكسيوس" أن هذه اللجنة المستقلة أنفقت ملايين الدولارات في محاولة غير ناجحة للفوز بمقعد في المحكمة العليا بولاية ويسكونسن.