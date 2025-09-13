والده سلّمه للشرطة: من هو تايلر روبنسون المشتبه بقتل تشارلي كيرك ؟

قد يعجبك أيضًا -

تايلور روبنسون، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا، هو المشتبه به في قتل الناشط اليميني الداعم لإسرائيل، تشارلي كيرك، يوم الأربعاء الماضي. والد روبنسون هو الذي سلّمه للسلطات، بحسب ما أعلنه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب الجمعة

أعلن الرئيس ترامب صباح اليوم عن تسليم مشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك. وقال ترامب في مقابلة: "أعتقد، وبدرجة عالية من اليقين، أننا ألقينا القبض عليه". وأضاف: "شخص مقرب منه أبلغ عنه"، ثم كشف أن والد المشتبه به هو من نقل المعلومات عبر "قس كان على اتصال بأجهزة إنفاذ القانون".

تحدث المحققون مع عائلة روبنسون، التي قالت إنه أصبح "أكثر ميلاً للسياسة على مر السنين". وتحدث روبنسون مع أحد أفراد عائلته قبل عدة أسابيع، وأشار إلى كراهيته لتشارلي كيرك. واستُجوب زميل روبنسون في السكن، وقال إن روبنسون نشر منشورات على ديسكورد حول امتلاك بندقية ونقش الرصاص.

ذكرت هذه الرسائل أن روبنسون اضطر إلى استعادة بندقية من بين الشجيرات، وجاء في رسالة أخرى: "تركتُ بندقية ملفوفة بمنشفة". عثر المحققون على بندقية مزودة بمنظار ملفوفة بمنشفة، وعلى أغلفة الرصاصات نقشت عبارة "يا فاشي، اقبضوا عليّ".

وقال مصدر مطلع لصحيفة نيويورك بوست إن المشتبه به محتجز حاليًا في ولاية يوتا.

كيرك، الناشط اليميني المؤيد لإسرائيل، قُتل بإطلاق نار مساء يوم الأربعاء, خلال حدث شارك فيه في جامعة بولاية يوتا. رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أكد خبر وفاته في شبكات التواصل الاجتماعي، وأمر بإنزال الأعلام إلى نصف السارية في كافة أنحاء الولايات المتحدة. كان كيرك أحد أبرز قادة الرأي العام المعروفين في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تمهيديًا عن تايلر روبنسون، المشتبه به في جريمة القتل، وصف فيه الفجوة بين ماضيه والشكوك الموجهة إليه. في المدينة المحافظة جنوب ولاية يوتا، حيث نشأ، وصفه الجيران وزملاؤه بأنه شاب ذكي وعاطفي، نشأ في عائلة جمهورية، مهتم بألعاب الفيديو والقصص المصورة والأحداث الجارية، ومتفوق دراسيًا بمعدل ممتاز.

مع ذلك، وصفه جيران المجمع السكني الذي كان يسكنه مؤخرًا بأنه شخص منعزل، نادرًا ما يتواصل مع من حوله، ولم يُشاهد إلا وهو يقود سيارة دودج تشالنجر رمادية يملكها في موقف السيارات.

كما نُشرت مقالات شخصية عن روبنسون في صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، ركزت على قضية عملية التطرف التي مر بها. وتحاول السلطات وأفراد عائلته فهم كيف أصبح طالب متفوق من معقل المورمون في جنوب ولاية يوتا مشتبهًا به في جريمة قتل سياسية بارزة. بينما وُصف بأنه ذكي ومرح ومولع بألعاب الفيديو في طفولته، قال أفراد عائلته إنه أصبح أكثر ميلاً للسياسة في السنوات الأخيرة.

كان عالمه الافتراضي مهيمناً بشكل خاص - حتى في سن الخامسة عشرة، بُنيت شخصية افتراضية حوله، حتى أن عبارات من عالم المثليين والثقافة الرقمية كُتبت على خزائن الرصاص التي عُثر عليها في موقع إطلاق النار.