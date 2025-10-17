أُقيمت أول مناظرة تلفزيونية خلال الليل (بين الخميس والجمعة) بين المرشحين الثلاثة لرئاسة بلدية نيويورك، حيث كانت الحرب في إسرائيل في مركز النقاش. المرشحون الثلاثة لرئاسة بلدية نيويورك، كما ذُكر، هم مرشح الحزب الديمقراطي، المرشح المستقل كومو، ومرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليوا.

المرشح المؤيد للفلسطينيين عن الحزب الديمقراطي، زهران مَمَداني، وجّه إصبع اتهام نحو إسرائيل ومعارضيها. لاحقاً هاجم الداعمين لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

المتنافس أندرو كومو، الذي شغل المنصب سابقًا، هاجم في رده: "أنت لست ديمقراطيًا حقيقيًا، في سيرتك الذاتية مكتوب أنك قمت بتدريب عند أمك".

ممداني قال خلال المناظرة إنه يدعم تجريد حماس من سلاحها. وأضاف: "أنا فخور بأنني كنت من أوائل من دعوا إلى وقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف إطلاق النار تعني أن جميع الأطراف يجب أن توقف إطلاق النار". وتابع: "السبب الذي يدعونا للمطالبة بوقف إطلاق النار ليس فقط لإنهاء الإبادة الجماعية، وإنما أيضاً من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

تصريحاته تأتي على خلفية مقابلة أجراها قبل المناظرة، حيث قال إنه "لا يملك آراء حول مستقبل حماس"، مما أدى إلى رد من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

في سياق حديثه، كرر سبب رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وقال: "قلت مراراً وتكراراً إنني أعترف بحق إسرائيل في الوجود. قلت إنني لن أعترف بحق أي دولة في الوجود بنظام هرمي يقوم على أساس العرق أو الدين."

خلال المناظرة، طلب ممداني من كومو أن يذكر أسماء مساجد في نيويورك، وكومو، الذي شغل سابقًا منصب عمدة نيويورك، لم ينجح في ذكر أي منها.

وأضاف المرشح الديمقراطي، في توجهه إلى الناخبين ومحاولة استخدام الورقة الأقوى التي لديه - قضية الإيجارات المرتفعة في نيويورك - قائلاً: "إذا كنتم تعتقدون أن الإيجار في نيويورك منخفض جداً - صوتوا له (لكويمو). إذا كنتم تعتقدون أن الإيجار في نيويورك مرتفع جداً - صوتوا لي".

كومو هاجم مداني وادعى أنه ليس ديمقراطياً حقيقياً وأنه لم يصوّت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم ممداني وسخر من قلة خبرته: "ليس لديك خبرة. هذه المدينة تحتاج إلى شخص ذو خبرة. في سيرتك الذاتية مكتوب أنك قمت بتدريب عند والدتك". ممداني لم يبقَ مدينًا ورد عليه: "ما ينقصني في الخبرة أعوّضه بصدقِي. أما ما ينقصك في الصدق فلن تستطيع تعويضه بخبرتك أبدًا".

.وكما هو معلوم، فقد نشر ممداني في السابع من أكتوبر بيانًا بمناسبة مرور عامين على المجزرة، هاجم فيه إسرائيل وادعى أنها "فتحت حربًا دموية في غزة". وأضاف في البيان أنه "ينعى الأرواح التي فُقدت في جريمة الحرب التي ارتكبها حماس، ويصلي من أجل عودة جميع المختطفين الذين لا يزالون محتجزين".

كما ذُكر، قال ممداني إنه في أعقاب أحداث ذلك اليوم "رئيس الوزراء نتنياهو وحكومة إسرائيل شنوا حربًا قُتل فيها عدد يفوق بكثير الـ67,000. حين قصف الجيش الإسرائيلي منازل ومستشفيات ومدارس".

وأضاف متطرقًا للولايات المتحدة: "حكومتنا كانت شريكة في كل هذا، يجب أن ينتهي ذلك، يجب أن ينتهي الاحتلال والأبارتهايد". وطالب بالسعي للسلام عبر الدبلوماسية "وليس من خلال جرائم الحرب"، وقال إن على الأمريكيين "أن يكونوا قدوة لأفضل ما فينا، مع السعي الدائم وراء مثلنا العليا والتمسك الذي لا يتزعزع بحقوق الإنسان".

قال إريك آدامز، رئيس بلدية نيويورك الحالي، إن مدينته "استيقظت على رعب في السابع من أكتوبر، عندما شهدنا هجوماً لم يسبق له مثيل على إسرائيل. مجتمعنا اليهودي فقد أكثر من 1200 من أحبائه في ذلك الهجوم الإرهابي". وأضاف: "نيويورك حزنت معهم حينها، وما زلنا متحدين معهم ونحن نطالب بالإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء فوري للحرب".