ترامب قبل اجتماعه مع نتنياهو: "أفضل صفقة مع إيران - بدون نووي وبدون صواريخ"

أُجريت مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قناة فوكس نيوز مساء أمس (الثلاثاء) قبل اجتماعه مع نتنياهو، حيث صرّح بأنه "يُفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران - لا أسلحة نووية ولا صواريخ". ومع ذلك، قال ترامب: "لا أعرف إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع النظام... لقد كانوا ظالمين لنا على مرّ السنين".

وأضاف الرئيس: "هناك أسطول ضخم في طريقه إلى إيران، وسنرى ما سيحدث. إنهم يريدون اتفاقاً، وسيكون من الحماقة ألا يبرموا اتفاقاً". كما أشار إلى الهجوم الأمريكي على إيران خلال "حرب الـ12 يوما"، حين هدد قائلاً: "لقد سلبنا منهم قدراتهم النووية، وسنسلب منهم المزيد هذه المرة".

كما هو معلوم، غادر نتنياهو أمس في زيارة سياسية إلى واشنطن. من بين أمور أخرى، عقد اجتماعاً مع المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

قبيل إقلاعه، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية كلمة وقدم تفاصيل حول المواضيع التي ستُطرح خلال اللقاء بين الزعماء. قال: "أنا متوجه الآن إلى الولايات المتحدة، للقاء السابع لي مع الرئيس ترامب منذ انتخابه لولايته الثانية. وهذا بالطبع لا يشمل زيارته التي لا تُنسى إلى إسرائيل وخطابه في الكنيست". أضاف: "أعتقد أن هذه الأمور تعكس القربى الفريدة في العلاقات الاستثنائية التي تربطنا بالولايات المتحدة، وعلاقتي الشخصية بالرئيس، وعلاقة دولة إسرائيل مع الولايات المتحدة - أمر لم يكن له مثيل في تاريخنا".

أمس نشر المراسل العسكري يانون شالوم يتاح أن نتنياهو قلق من وتيرة إعادة بناء الصواريخ الباليستية السريعة في إيران، ومن المتوقع أن يعرض على ترامب التقدير الإسرائيلي الجديد: حوالي 1,800-2,000 خلال أسابيع.

في الواقع، عشية الحرب ضد ايران، قدّر عناصر الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران تمتلك حوالي 3,000 صاروخ باليستي – وهي تطمح للمزيد. في ذلك الوقت كان التقدير أنه خلال عامين سيصلون إلى 8,000 صاروخ باليستي. حتى نهاية عام 2025 كان من المفترض أن يصلوا إلى 5,000. خطر وجودي حقيقي. أحد الأسباب لبدء العملية.