تيد كروز يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

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قدّم السيناتور من تكساس مشروع قانون يوم الاثنين يُصنّف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً بناءً على دعمها لحركة حماس "ودعواتها للإرهاب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل". ستؤدي هذه الخطوة إلى فرض عقوباتٍ عالميةٍ على الجماعة، بالإضافة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

وفقًا لموقع واشنطن فري بيكون، يُقدّم مشروع القانون "استراتيجيةً جديدةً عصريةً" تعتمد نهجًا تصاعديًا يُعاقب فروع المنظمة العالمية بشكل منهجي.

صُمّم هذا النهج الجديد خصيصًا للقضاء على المنظمات التي تدعو إلى ما يعتبر وفق نص القانون "إرهاب ضد إسرائيل والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى"، من خلال تحديد فروعها الفردية ونزع الشرعية عنها، والتي تستوفي معايير محددة تعتبر إرهابية. الهدف النهائي من هذه الطريقة هو تصنيف المنظمة بأكملها في نهاية المطاف "كمنظمة إرهابية أجنبية".

تُشبه هذه المبادرة حملة إدارة ترامب الناجحة عام 2017 ضد الحرس الثوري الإيراني. وقد أطلقت عدة دول عربية هذا التصنيف على الحرس الثوري، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.