مجلس إدارة بن آند جيري: الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي "ضرورية" للديمقراطية

قال مجلس إدارة شركة بن آند جيري للآيس كريم، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة يونيليفر، إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات وحفلات التخرج في جميع أنحاء الولايات المتحدة "ضرورية" للديمقراطية.

وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير، دعت الشركة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وسط العملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

قامت شركة يونيليفر بعد ذلك بنقل أعمالها التجارية التابعة لشركة Ben & Jerry الإسرائيلية إلى مرخص محلي، ما سمح بمواصلة بيع الآيس كريم في إسرائيل. في عام 2022، رفع مجلس إدارة Ben & Jerry دعوى قضائية في محاولة لمنع البيع، وتم "حل" الدعوى لاحقًا.

أعلنت Ben & Jerry's قبل سنتين تقريبا أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية، وقطعت علاقتها التي استمرت ثلاثة عقود مع صانع الآيس كريم الإسرائيلي الذي عارض القرار بالحظر. ودفعت هذه الخطوة بعض الجماعات اليهودية إلى اتهام الشركة بمعاداة السامية، وقامت سبع ولايات لاحقًا بتجريد استثمارات صندوق التقاعد في شركة يونيليفر.