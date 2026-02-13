الرئيسة المؤقتة لفنزويلا:"مادورو هو الرئيس الشرعي للبلاد"

قالت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا، ديلسي رودريجيز، في مقابلة مع شبكة NBC News الأميركية، في كراكاس، إن "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس مادورو هو الرئيس الشرعي، وأقول هذا بصفتي محامية، مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس بريئان"، مشيرة إلى أنها "تدرس دعوة الولايات المتحدة لزيارة واشنطن بعد وضع أسس للتعاون" وأوضحت "أنا المسؤولة عن رئاسة فنزويلا، كما هو منصوص عليه بوضوح في دستور البلاد، ومن خلال حجم العمل الملقى على عاتقي، ومن مدى انشغالي، أستطيع أن أقول إنه عمل شاق للغاية، ونحن نبذل قصارى جهدنا فيه يوماً بعد يوم". وأضافت "لقد تمت دعوتي لزيارة الولايات المتحدة، ونحن ندرس الذهاب إلى هناك بمجرد أن نؤسس هذا التعاون، ونتمكن من المضي قدماً في كل الأمور".

وعن إمكانية عودة ماريا كورينا ماتشادو، أبرز ناشطة معارضة في فنزويلا، إلى البلاد بأمان، قالت رودريجيز: "في ما يتعلق بحياتها، لا نفهم سبب كل هذه الضجة.. وبالنسبة لعودتها إلى البلاد، عليها أن ترد أمام الفنزويليين. لماذا دعت إلى تدخل عسكري؟ ولماذا دعت إلى فرض عقوبات على البلاد؟ ولماذا احتفلت بالإجراءات التي حدثت في بداية يناير؟".

ومن جهته كان وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، قدا قال في مقابلة مع الشبكة أثناء زيارته كراكاس، الأربعاء المنصرم،"نحن نتعامل مع ديلسي منذ 5 أسابيع، وقد كان تعاوناً رائعاً. لقد قدمت لنا المعلومات، وكل ما نعرفه حتى الآن ثبت صحته. وأجرت تغييرات إيجابية، بما في ذلك تعديل قانون المحروقات في البلاد خلال الأسابيع الأولى.. لذا أقول إن التعاون بدأ بشكل رائع".