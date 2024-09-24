استطلاع: ترامب يتقدم في الولايات التي خسر فيها أمام بايدن في الماضي

أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، ونشرت نتائجه اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم في أريزونا ويستمر في الصدارة في جورجيا - الولايتان اللتان خسر فيهما أمام الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020. ومع ذلك، في ولاية كارولينا الشمالية، التي لم تصوت لصالح أي ديمقراطي منذ عام 2008، تتقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس على ترامب بفارق بسيط.

وأجريت استطلاعات الرأي في هذه الولايات الثلاث في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر/أيلول، وتقدم نتائجها دليلاً إضافياً على أن السباق الرئاسي في الولايات المتحدة المنقسمة يتشكل ليصبح واحداً من أقرب السباقات في التاريخ.

وبحسب الاستطلاع، يتقدم ترامب بفارق 50% مقابل 45% في أريزونا، التي فاز بها بايدن بفارق يزيد قليلا عن 10400 صوت في الانتخابات السابقة. ويشكل هذا الآن تحديًا لحملة هاريس. بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "تايمز/سيينا" في أغسطس/آب أن هاريس تتقدم في الولاية بنسبة 5%. يبدو أن الناخبين اللاتينيين قد ابتعدوا عن هاريس، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الناخبين، 10%، أشاروا إلى أنهم ما زالوا مترددين.

AP Alex Brandon

وفي ولاية كارولينا الشمالية، حيث فاز ترامب بأقل من 75 ألف صوت في عام 2020، يتقدم الرئيس السابق بفارق ضئيل على نائبة الرئيس، حيث حصل على 49% من الأصوات مقابل 47% لهاريس. ويأتي الاستطلاع وسط تقارير تفيد بأن المرشح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية مارك روبنسون قد نشر منشورات مثيرة للقلق في منتدى إباحي يخشى بعض الجمهوريين من أنها قد تضر ترامب في ولاية كارولينا الشمالية.

وفي جورجيا، وهي الولاية التي فاز فيها بايدن بفارق أقل بقليل من 11800 صوت في عام 2020، تبين أن ترامب لا يزال يتقدم بشكل طفيف على هاريس، بنسبة 49% مقابل 45%.

كما وجدت استطلاعات الرأي أن الناخبين في هذه الولايات قلقون على مستقبلهم ومستقبل الأمة، وهو ما يشير إلى أن خطاب ترامب في الحملة الانتخابية - "بلادنا تخسر، نحن أمة فاشلة" – والذي صرح به في المناظرة الأخيرة. مع هاريس - قد يلقى صدى لدى بعض الناخبين. وقال الكثيرون إن مشاكل الولايات المتحدة كانت سيئة للغاية لدرجة أنها كانت معرضة لخطر الفشل. وكان الجمهوريون أكثر ميلاً إلى التمسك بهذه النظرة المهتزة للمستقبل من الديمقراطيين، بهامش 72% مقابل 16%.

بالنسبة للناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، قال حوالي ثلث الناخبين إن لديهم مخاوف بشأن شخصية ترامب وسلوكه، وأعرب 9% آخرون عن قلقهم بشأن نزاهته وأخلاقه. أعرب حوالي 7٪ من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم أو قالوا إنه لا يزال بإمكانهم تغيير رأيهم، عن قلقهم من أن ترامب يمثل تهديدًا محتملاً للديمقراطية. وكانت المخاوف بشأن شخصية المرشح الجمهوري أكبر في ولاية كارولينا الشمالية، حيث أشار 44% من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم أو قالوا إنه لا يزال بإمكانهم تغيير رأيهم، إلى سلوكه على وجه التحديد، بما في ذلك عدم الاستقرار والتعليقات المبالغ بها.

أشار عدد أقل بكثير من الناخبين المترددين إلى مخاوف بشأن سلوك هاريس، على الرغم من أن 16% أعربوا عن مخاوف بشأن حكمها وشخصيتها، وتحدث 12% عن مخاوف بشأن نزاهتها واستمراريتها. والجدير بالذكر أن 12% من هؤلاء الناخبين قالوا إنه لا يزال بإمكانهم تغيير رأيهم وأشاروا إلى أن قلقهم الأكبر بشأن هاريس كان يتعلق بتعاملها مع الاقتصاد.

AP Photo/Charles Rex Arbogast

وفي استطلاع جديد آخر، لشبكة "إن بي سي"، تبين أن المرشحة الديمقراطية تتقدم بخمس نقاط على منافسها الجمهوري بين الناخبين المسجلين - 49% مقابل 44%. ورغم أن هذه فجوة صغيرة، إلا أنها تمثل تغييرا واضحا منذ الاستطلاع الذي أجري في يوليو/تموز الماضي، عندما تقدم ترامب بنقطتين على بايدن، قبل أن ينسحب الأخير من السباق الرئاسي. بالإضافة إلى ذلك، قفز معدل تأييد هاريس 16 نقطة منذ تموز/يوليو، وهي أكبر زيادة لأي سياسي في استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة إن بي سي منذ ارتفاع معدل تأييد الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر. كما تتقدم هاريس في مسائل الكفاءة والملاءمة للمنصب، لكن ترامب يتقدم في قضايا مهمة مثل الاقتصاد والتضخم، على الرغم من أن هذه القضايا بهامش أصغر من الميزة التي كان يتمتع بها عندما كان بايدن لا يزال في المنافسة.

في المناظرة الأخيرة وجهاً لوجه، تتمتع هاريس بالأفضلية بين الناخبين السود (7-85%)، والناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 (57-34%)، والنساء (37-58%)، والناخبين البيض الحاصلين على تعليم جامعي ( 59- 38%) والمستقلين (43%-35%). من ناحية أخرى، يتقدم ترامب بين الرجال (52% -40%)، والناخبين البيض (52%-43%)، والناخبين البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية (61%-33%).

يقول 71% من جميع الناخبين أنهم قرروا بالفعل لمن سيصوتون، بينما يقول 11% أنهم قد يغيرون تصويتهم - ويختلف هذا الرقم عن شهر نيسان /أبريل، عندما قال 26% إنهم لا يزال بإمكانهم تغيير رأيهم.