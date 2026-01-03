تفاصيل جديدة من العملية في فنزويلا: مادورو وزوجته اعتقلا في فراشهما أثناء نومهما، ونُقلا سرًا إلى قارب

نشرت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذتها قوة دلتا التابعة للجيش الأمريكي في فنزويلا، والتي اعتقل خلالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم انتظروا أربعة أيام لتنفيذ العملية بسبب سوء الأحوال الجوية، قائلا "يُتخذ الآن قرار بشأن مستقبل الحكومة في فنزويلا، ومادورو في طريقه إلى نيويورك على متن قارب".

فيما قال رئيس مجلس النواب الأميركي، إن"عملية اعتقال مادورو كانت حاسمة ومبررة، وستحمي أرواح الأميركيين"

وأشار ترامب أيضًا إلى أن "عددًا من الجنود أُصيبوا في العملية بفنزويلا، لكن لم تقع أي وفيات - لا يوجد بلد في العالم قادر على فعل مثل هذا. سنشارك بشكل كبير في صناعة النفط في فنزويلا. تحدثت مع مادورو قبل نحو أسبوع - العملية تبعث برسالة واضحة. كان مادورو في أمان تام، بل كان في حصن وحاول الفرار - لكنه لم ينجح. ينتظر الموالين لمادورو مستقبل بائس للغاية إذا استمروا في ولائهم له".

وقالت أحد المصادر إن "أكثر من اثنتي عشرة مروحية وعدة طائرات خاصة شاركت في العملية. وكان فريق من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حاضرًا مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي نفذت عملية القبض على الرئيس مادورو، ويجري الآن التخطيط لنقل مادورو إلى نيويورك، حيث سيواجه اتهامات في محكمة فيدرالية في مانهاتن. وتعمل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية منذ سنوات على إعداد لائحة اتهام ضد مادورو والعديد من كبار القادة العسكريين الفنزويليين".

وفي السياق صرحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي سابقًا بأن مادورو "سيواجه قريبًا أقصى درجات العدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية" بعد القبض عليه في فنزويلا.

حاليا، لا توجد قيادة حاليًا في فنزويلا، إذ تتواجد نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز في زيارة دولة إلى روسيا. مع ذلك، يتواجد خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، في العاصمة كاراكاس.