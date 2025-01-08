ترامب يعيد نشر مقطع فيديو يتهم نتنياهو بجر أميركا لمحاربة إيران

نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الليلة (الأربعاء)، مقطع فيديو يتهم فيه رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالهوس بالحروب. وفي المقطع الذي أُعيد نشره، يظهر البروفيسور جيفري ساكس، اقتصادي ومدرس تعليم عالي أميركي، وهو يتحدث عن كيف أن نتنياهو، هو أحد أولئك الذين "يجرّون الولايات المتحدة، إلى حروب لا نهاية لها".

وبحسب ساكس، فإن نتنياهو دفع أميركا إلى غزو العراق، وحتى الآن، يجر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران. ويضيف ساكس: "كان لدى نتنياهو وجهة نظر منذ عام 1995، مفادها أن الطريقة الوحيدة للتخلص من حماس وحزب الله، هي الإطاحة بالأنظمة التي تدعمهما - وهي العراق وسوريا وإيران". ويتابع أيضًا، إن نتنياهو "يريد شن حروب لا نهاية لها".

وكتب البروفيسور ساكس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أن مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو، هي أيضًا إدانة للسياسة الأميركية والإدارة الأميركية، المتواطئة فيما أسماه "جرائم الحرب"، التي يرتكبها نتنياهو، وهي (أي الإدارة الأميركية) متواطئة تمامًا، بما وصفه "هياج نتنياهو العنيف في الشرق الأوسط".