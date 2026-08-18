معدل التأييد للرئيس دونالد ترامب انخفض إلى أدنى مستوى له خلال ولايته، وبلغ 33% فقط، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز/Ipsos ونشر صباح اليوم (الثلاثاء).

أظهر الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت بين 1,166 بالغاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة (بهامش خطأ 3%)، أن 64% من المستجيبين غير راضين عن أداء رئيس الولايات المتحدة.

تُشكل هذه النتائج رسالةً مُختلطةً للمرشحين الجمهوريين المُتنافسين في انتخابات التجديد النصفي المُقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل: ففي الماضي، كان يُنظر إلى ترامب على أنه قوة دافعة رئيسية، وعندما كان يدعم المرشحين، كانوا يميلون إلى الفوز. أما الآن، ونظرًا لانخفاض شعبية الرئيس، فمن غير الواضح كيف سيرد المرشحون الساعون إلى الفوز بمقاعد في مجلس الشيوخ والكونغرس، من بين مقاعد أخرى، وما إذا كانوا سيختارون الاستعانة به خلال الحملة الانتخابية أم سيتجنبونه تمامًا - مع العلم أن رد فعل ترامب نفسه على مثل هذه الخطوة غير معروف.

انخفاض مستوى الشعبية يأتي في أعقاب الهجمات الأمريكية على إيران، والتي أدت إلى ضغط اقتصادي على الأسر الأمريكية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. الرئيس ترامب تناول هذا الموضوع في تجمع سياسي أقيم يوم الجمعة الماضي في غاردن سيتي، نيويورك، وقال إن دفع "قليل قليل أكثر على وقودكم" هو ثمن يستحق الدفع من أجل ضمان أن "دولة سيئة جداً" لن تحصل على سلاح نووي.

حوالي 80% من الأمريكيين - بما في ذلك 87% من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين - يعتقدون أن تدخل الولايات المتحدة في إيران "سيستمر لفترة طويلة"، وفقط 16% يعتقدون أن النزاع سينتهي خلال أسابيع قليلة. في حين أن الرئيس وعد في البداية بأن القتال سيستغرق بضعة أسابيع فقط، تقوم إيران جزئياً بحجب مرور النفط في مضيق هرمز. حالياً، واحد فقط من كل خمسة أمريكيين - ونصف الناخبين الجمهوريين فقط - يعتقدون أن الحرب كانت تستحق الثمن.

بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ حوالي عقد، تظهر استطلاعات رويترز/Ipsos أن المفضلين لدى الجمهور في إدارة الاقتصاد هم الديمقراطيون (38% مقابل 35%). في الوقت نفسه، انخفض التفوق الجمهوري التاريخي في قضايا الهجرة إلى فجوة تبلغ 2% فقط (40% مقابل 38%)، وهو أدنى مستوى غير مسبوق خلال فترة ولاية ترامب، مقارنة بأفضلية بلغت 26% كانت لديهم في يناير 2025.