ألقت الشرطة في شمال شرق البرازيل هذا الأسبوع القبض على جورلان ألفيس دا سيلفا، البالغ من العمر 33 عامًا، بينما كان متنكّرًا كامرأة، مرتديًا فستانًا ويضع شعرًا مستعارًا أسود. وفي محاولة لإخفاء هويته، كان يحمل بين يديه طفلًا يبلغ من العمر عامين، والذي يُشتبه بأنه تم أخذه بصورة عشوائية في وقت سابق.

سيلفا مشتبه به كقاتل مأجور وسفاح يعمل لصالح منظمة إجرامية محلية. بحسب معطيات الشرطة، نفذ ما لا يقل عن 15 جريمة قتل في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط. في تحقيقه، قال سيلفا إنه قتل 80 شخصًا خلال حياته. وبحسب أقواله، فإن أول جريمة قتل ارتكبها كانت عندما كان فتى يبلغ من العمر 13 عامًا فقط.

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إن ثبت أن سيلفا يقف بالفعل وراء 80 جريمة قتل، فسيصبح أكثر القتلة المتسلسلين نشاطًا وفتكًا في تاريخ البلاد. بذلك من المتوقع أن يتجاوز بيدرو رودريغيز فيليو، المعروف بلقب "ديكستر البرازيلي"، والذي ارتكب 71 جريمة قتل مؤكدة وكان يحمل الرقم القياسي المشبوه حتى الآن.