دونالد ترامب: إذا انتخبت هاريس رئيسة ’إسرائيل لن تكون موجودة بعد الآن’

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطابا الليلة (الجمعة) أمام اليهود الجمهوريين، افترى فيه مرارا وتكرارا على اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للديمقراطيين، وحذر، دون ادعاءات موثقة، من أن إسرائيل "لن تكون موجودة" إذا أنتخبت نائب الرئيس والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس.

وقال ترامب للائتلاف اليهودي الجمهوري: "لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يدعمهم - وأقول هذا طوال الوقت - إذا كنت تدعمهم وكنت يهوديًا، فأنت بحاجة إلى فحص عقلك. لقد كانوا سيئين للغاية تجاهكم"

وقال الرئيس الأمريكي السابق الليلة الماضية إن هاريس والرئيس جو بايدن "سعيا إلى إلقاء اللوم في مقتل (المختطفين الستة) على إسرائيل".لكن الرئيس ونائبه أدانا حماس في بيانين منفصلين لإعادة جثمان هيرش غولدبرغ بولين - ولم ينتقد أي من التصريحين إسرائيل. كما يبدو خلال مناقشة هذه القضية أن ترامب وصف بشكل خاطئ الاسم الأخير لغولدبرغ بولين بأنه "غولدمان".

ولم يذكر ترامب نتنياهو في خطابه، لكنه ادعى، من دون دليل - كما فعل في الماضي - أن الحرب لم تكن لتبدأ لو كان لا يزال رئيسا. كما أعرب مرة أخرى عن بعض نفاد صبره بشأن المدة التي استمرت فيها الحرب. وفي تطرقه إلى الحرب في أبريل/نيسان، قال ترامب إنه سيطلب من نتنياهو "الانتهاء منها" و"العودة إلى الحياة الطبيعية".

ردت حملة هاريس على خطاب ترامب بالقول إنه ليس مؤيدًا ثابتًا لإسرائيل كما يدعي. وأشارت الحملة، من بين أمور أخرى، إلى أنه بحسب التقارير، فإن ترامب غاضب من نتنياهو لتهنئة بايدن على فوزه في انتخابات 2020 على ترامب.