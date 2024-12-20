مجلس النواب الأميركي يصوت على خطة جديدة لتجنب إغلاق الحكومة

قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن "الجمهوريين في مجلس النواب لديهم خطة جديدة لتمويل الحكومة وسيتم التصويت على ذلك التشريع، مساء اليوم الجمعة، قبل ساعات فقط من انقضاء أجل تمويل الحكومة الفيدرالية عند منتصف الليل"

ولم يقدم جونسون في التصريحات التي أدلى بها لدى وصوله إلى مبنى الكونجرس أي تفاصيل وطلب من الصحافيين الترقب، وفقاً لمقطع مصور بثته قناة فوكس نيوز.

وفي السياق رفض مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الجمعة، مشروع قانون دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، مما ترك الكونغرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي سريع الاقتراب قبل عطلة أعياد الميلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن التصويت بالرفض على المشروع جاء بـ235 صوتاً في مقابل 174 صوتاً، على حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. وعلى الرغم من دعم ترمب، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.

بدوره، قال جي دي فانس، نائب الرئيس المنتخب، إن "الديمقراطيين طلبوا الإغلاق.. وأعتقد أن هذا ما سيحصلون عليه".

وقال حليف ترمب، إيلون ماسك إن "مسؤولية الإغلاق الحكومي تقع مباشرة على عاتق زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي".

ويعتزم رئيس مجلس النواب مايك جونسون المحاولة لتمرير مشروع القانون مرة أخرى، في وقت لاحق الجمعة، قائلاً: "سنفعل اللازم لتمرير هذا المشروع خلال التصويت المقبل. ويمكن لقادة الحزب الجمهوري إعادة تقديم المشروع عبر القنوات التقليدية من خلال اللجان، مما يتطلب فقط أغلبية بسيطة لتمريره.