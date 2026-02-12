جدل حاد في الولايات المتحدة بعد تصنيف الفلافل كإسرائيلي

اندلعت مؤخرًا ضجة كبيرة في مهرجان طعام دولي في جامعة بافالو في نيويورك حول وصف أكلة الفلافل بأنها "إسرائيلية" – ما أدى إلى اعتذار علني من اتحاد الطلاب في الجامعة.

بدأ الحدث بمنشور نشرته رابطة الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة "مهرجان الطعام الدولي"، حيث تم تسجيل أطعمة متنوعة وعُرضت بجانب أسماء بلدانها. من بين الأطباق ظهرت أيضًا طاولة فلافل تم تصنيفها كـ"إسرائيلية".

بالفعل، إثر نشر المنشور ظهرت ردود فعل حادة بين بعض الطلاب، وخاصة بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، الذين اعتبروا أن وصف الفلافل بأنه "إسرائيلي" يُعد تعبيرًا عن انعدام الحساسية الثقافية واستيلاء ثقافي. استجابةً للضغط الجماهيري، قامت الجمعية بإزالة الوصف وقررت حذف المنشور.

في بيان نشرته رابطة الطلاب، كُتب أن الوصف تم تعريفه بأنه "جارح" و"يفتقر إلى الحساسية الثقافية"، وأنه ترك بعض أعضاء المجتمع بشعور من التشويه، وانعدام الحساسية وخيبة أمل كبيرة. كما أفيد أن العمل على معالجة "الأثر الذي تسبب به" جارٍ حالياً، وأن الحفاظ على قيم العدالة والإنسانية هو التزام من المؤسسة.

من جهة، هناك من يهوّن من الحدث كمواجهة مع حساسيات ثقافية في مجتمع متعدد الثقافات، ومن جهة أخرى ادعى طلاب يهود أن إزالة اسم "إسرائيل" من الوصف، بدلاً من شرح السياق، تبث بالضبط إقصاء لهوية معينة وثقافة تنتمي إليها وفقا لوجهة نظرهم.