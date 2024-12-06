قبل الانتخابات مباشرة: الحملة المناهضة للإجهاض التي مولها ماسك

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الجمعة) أن الملياردير إيلون ماسك موّل حملة تهدف إلى إقناع الناخبين بأن المرشح الرئاسي دونالد ترامب لن يوقع أمرا يحظر عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الحملة قامت بها مجموعة تدعى "RBG PAC"، وتضمنت إعلانات على الإنترنت.

وتم الكشف عن هذه المعلومات من خلال وثائق مجموعة "RBG PAC"، والتي يبدو من خلالها أن صندوق ماسك الاتئماني ضخ 20.5 مليون دولار في المجموعة قبل أيام قليلة من الانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/تشرين ثاني.

ويستحضر اسم المجموعة اسم قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبيرغ. اعتُبرت جينسبيرغ قاضية ليبرالية، ودعمت حق المرأة في إجراء عمليات الإجهاض. وقالت حفيدتها إنه "لا يوجد أي صلة بين المجموعة والعائلة، وهذا إهانة لذكراها".