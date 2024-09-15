من هي لورا لومر الناشطة اليمينية المتطرفة التي انضمت إلى دونالد ترامب في الحملة الانتخابية؟

بعد أن انتقد زملاؤه الجمهوريون وجودها إلى جانب الرئيس السابق، مستشهدين بتاريخها الحافل بالتصريحات المسيئة، أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بمستشارته، لورا لومر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه قال لاحقا إنه لا يتفق مع بعض تصريحاتها.

ولومر شخصية معروفة بين المتطرفين على الإنترنت بسبب نشاطها المناهض للمسلمين وعملياتها السرية وتحركاتها السياسية المثيرة التي تستهدف شبكة الإنترنت، وقد وجدت نفسها في مركز الحملة الرئاسية هذا الأسبوع عندما انضمت إلى الرئيس السابق في رحلات.

انضمت المستشارة اليهودية إلى المناظرة الرئاسية في فيلادلفيا يوم الأربعاء، ثم رافقته إلى فعاليات تذكارية لأحداث 11 سبتمبر في مدينة نيويورك وشانكسفيل بولاية بنسلفانيا، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من الديمقراطيين والجمهوريين، كما سبق أن وصفت 11 سبتمبر بـ "عمل داخلي". وقبل يومين من سفرها مع ترامب للمناظرة، كتبت في منشور على موقع X أنه إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، والتي والدتها أميركية هندية، بالانتخابات، فإن البيت الأبيض "ستفوح منه رائحة الكاري".

وأطلقت لومر سابقًا عددًا من التعليقات العنصرية والجنسية والمعادية للمثليين والإسلاموفوبيا. ووصفت الإسلام بـ"السرطان"، واستخدمت وسم "#Islamophobia"، وتحدثت بإيجابية عن وفيات المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط. وفي عام 2018، بعد أن حظرها تويتر بسبب محتوى متكرر مناهض للمسلمين، قيدت نفسها في مقر الشركة في نيويورك وارتدت نجمة داود صفراء تشبه تلك التي أجبر النازيون اليهود على ارتدائها أثناء الهولوكوست.

بعد أن اشترى الملياردير إيلون ماسك موقع تويتر، تمت إعادة حسابها، ومنذ ذلك الحين جمعت أكثر من 1.2 مليون متابع على الشبكة الاجتماعية، ولديها أيضًا تطبيق انترنت. غالبًا ما تقوم بتحميل محتوى يشيد بترامب ويهاجم بشراسة أي شخص قد تعتبره خصمًا.