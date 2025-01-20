ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة :"سنعيد "المخلوقات الفضائية المجرمين" إلى كوكبهم وسنستعيد قناة بنما

بعد تنصيبه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته إن "العصر الذهبي للولايات المتحدة يبدأ الآن". ووفقا له، "سوف تحظى بلادنا بالإعجاب والاحترام في جميع أنحاء العالم. وفي كل يوم سأضع أمريكا في المقام الأول. وسوف نبني أمة فخورة ومزدهرة وحرة". وأشار إلى محاولة اغتياله وقال "أنقذ الله حياتي لإعادة أمريكا إلى عظمتها". وأعلن ترامب في كلمته عن قرار أنه "من اليوم يوجد في أمريكا جنسين، ذكر وأنثى"

وتطرق خلال كلمته إلى موضوع الهجرة لافتا أنه، "أولا سأعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. سيتم إيقاف جميع عمليات الدخول غير الشرعية وسنبدأ عملية إعادة الملايين من "الكائنات الفضائية المجرمين" مباشرة إلى كوكبهم."

وأضاف: "سأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية لمنع غزو بلادنا. وبموجب الأوامر التي سأوقعها اليوم، سنعلن العصابات (الكارتلات) كمنظمات إرهابية، وسأوجه حكومتنا للقضاء على جميع المنظمات الأجنبية التي تجلب الجريمة إلى أراضينا ومدننا ليس لدي واجب أسمى من منع الغزوات ضد بلادنا".

ترامب: سنستعيد قناة بنما ... وسأكون صانع سلام

وأشار ترامب إلى نفوذ الصين على قناة بنما، وقال إن "الصين تستغل قناة بنما، ولم نعطها للصين، بل أعطيناها لبنما. نحن نستعيدها".

وأشار ترامب، إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ أمس، قائلا:"أريد أن أكون صانعا للسلام وموحدا للجميع. بالأمس، قبل يوم من توليي منصبي، عاد المختطفون في الشرق الأوسط إلى عائلاتهم".

وفي رسالته إلى الأمريكيين قال :"إن رسالتي إلى أمريكا اليوم هي أن الوقت قد حان للعمل بشجاعة مرة أخرى. سنقود البلاد إلى آفاق جديدة. لن يردعنا ذلك، فالولايات المتحدة ستعتبر نفسها مرة أخرى دولة متنامية".

ترامب: نحن نواجه أربع سنوات هائلة في تاريخنا

قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب: "لقد صممت بلادنا وبنيت على يد أجيال من الوطنيين. كانوا مزارعين ومحاربين وعمال مصانع وعمال مناجم الفحم ورجال الشرطة والرواد. لم يسمحوا لأي أحد أن يكسر معنوياتهم أو كبريائهم. نحن نواجه أربع سنوات هائلة في تاريخنا".

ترامب: نحن نواجه أربع سنوات هائلة في تاريخنا

قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب: "لقد صممت بلادنا وبنيت على يد أجيال من الوطنيين. كانوا مزارعين ومحاربين وعمال مصانع وعمال مناجم الفحم ورجال الشرطة والرواد. لم يسمحوا لأي معلم أن يكسر معنوياتهم أو كبريائهم. نحن نواجه أربع سنوات هائلة في تاريخنا".

وختم ترامب"أمتنا عانت كثيرًا في السنوات الأخيرة، لكننا سنجعلها أعظم من أي وقت مضى. اعتبارًا من اليوم، ستصبح أمريكا دولة ذات سيادة حرة، وأمة مستقلة، وسنحلم بجرأة، وقد بدأ عصرنا الذهبي للتو. بارك الله في أمريكا، شكرا لكم جميعا".