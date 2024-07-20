تقرير: بايدن يؤجل انسحابه من السباق إلى ما بعد زيارة نتنياهو لهذا السبب

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحقيق خاص أنه بينما الرئيس الأمريكي جو بايدن وطاقمه يعبرون في كثير من الأحيان أمام الجمهور ووسائل الإعلام بأن الرئيس سيقوم بالفعل بخوض السباق الرئاسي للولايات المتحدة- فإنه خلف الأبواب المغلقة، بدأ يتقبل أكثر وأكثر بأن لن يكون قادرا على القيام بذلك بسبب جيله ووضعه الصحي.

كما أفيد أن هناك عاملاً واحداً قد يؤخر القرار: مستشارو بايدن يعتقدون أنه لن يرغب في الانسحاب من السباق قبل زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن يوم الأربعاء، على خلفية العلاقات السيئة بسبب الحرب في غزة.

وعلى الرغم من التقارير، قال شخصان مطلعان على ما يفكر به إنه لم يغير رأيه حتى بعد ظهر الجمعة. كما أن بايدن -المنغلق في منزله الصيفي بولاية ديلاوير بسبب مرض كورونا- غاضب من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بسبب تقارير تفيد بأنه يؤيد انسحابه من السباق، وأنه يعتقد أن الرئيس السابق "لا يفعل شيئا لمساعدته" - مع الأخذ في الاعتبار أن الشراكة بينهما التي تبلغ مدتها ثماني سنوات .

كما أفادت التقارير أنه بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به، لا يزال بايدن يسعل، وصوته أجش - لكن حالته الصحية تحسنت - بحسب طبيبه الشخصي.