يُشيد الكثيرون بمدير مدرسة ثانوية في أوكلاهوما، كيرك مور، باعتباره بطلاً بعد أن تصدى لمسلح اقتحم المدرسة الأسبوع الماضي ومنع وقوع حادث إطلاق نار جماعي. وقع الحادث في مدرسة فولز فالي الثانوية عندما دخل فيكتور هوكينز، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو طالب سابق في المدرسة، إلى الردهة مسلحًا بمسدسين نصف آليين، وأمر الموجودين بالاستلقاء على الأرض. لم يتردد مور، وانقض على المسلح من الخلف، وأخضعه بحركة قوية وصفتها الشرطة بأنها عمل بطولي حال دون وقوع مأساة مروعة.

خلال الحدث، حاول هوكينز إطلاق النار على طالب من مسافة قريبة، لكنه واجه عُطلًا في سلاحه. بعد أن أزال العطل، أطلق النار باتجاه طالب آخر لكنه أخطأ. في هذه اللحظة الحاسمة، اقتحم مور من خلال باب قريب، وأسقط المُطلق أرضًا وثبّته على المقعد بينما جردّه من سلاحه بمساعدة نائب المدير. خلال الاشتباك أُصيب مور في ساقه ونُقل إلى المستشفى، ولكن بفضل تصرفه السريع تمكن جميع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من الهروب من المكان دون أن يُصاب أي منهم بأذى.

في تحقيقه، اعترف هوكينز بأنه وصل إلى المدرسة بسلاح والده بنيّة قتل طلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمدير مور نفسه، وفي النهاية إنهاء حياته. صرّح أمام المحققين بأنه أراد تنفيذ مجزرة "مثلما فعل مطلقو النار في كولومباين" في الثانوية في كولورادو عام 1999. كما أظهرت التحقيقات أن هوكينز كان يحمل ضغينة شخصية ضد المدير مور، لكن مخططه الإجرامي أُحبط بفضل نباهة المدير، الذي نسب ردة فعله السريعة إلى تدريبات الطوارئ التي خضع لها في المدرسة.

مور، الذي يتعافى حالياً ووضعه يوصف بالجيد، قال من سريره في المستشفى إنه يتطلع إلى العودة إلى عمله في أقرب وقت: "أنا ممتن لأن تدريبي وغرائزي كانت إلى جانبي". قائد الشرطة المحلي شدد على أن تصرف مور أنقذ بشكل مباشر حياة العديد من الأطفال. تم تقديم لوائح اتهام خطيرة ضد هوكينز، بما في ذلك إطلاق النار بقصد القتل، وهو محتجز حالياً بكفالة قدرها مليون دولار في انتظار استمرار الإجراءات القانونية ضده.