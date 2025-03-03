تقرير:ترامب يأمر بوقف تمويل بيع أسلحة جديدة لأوكرانيا

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل بيع أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتدرس تجميد شحنات الأسلحة القادمة من مخزونات بلاده، كما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم (الاثنين)، على لسان مسؤولين حاليين وسابقين في البيت الأبيض، أن ترامب أمر بوقف جميع المساعدات العسكرية للدول الأجنبية، باستثناء إسرائيل ومصر.

ويأتي هذا التقرير بعد الاجتماع العاصف للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، والذي جرت فيه مشادة بين الرئيسين. صرح الرئيس ترامب علناً هذا المساء إنه لم يعقد محادثات بشأن تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني، أمرت إدارة ترامب بوقف جميع المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات العسكرية، باستثناء إسرائيل ومصر. وأعلنت الإدارة يوم الجمعة أنها سترسل شحنات أسلحة إلى إسرائيل تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، وقع وزير الخارجية ماركو روبيو أمرا يعفي أوكرانيا من الحظر الذي فرضه ترامب على المساعدات الخارجية، لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية لم يرسل الرسالة إلى وزارة الدفاع كما هو مطلوب للسماح بتدفق المساعدات إلى كييف، حسبما قال المسؤولون الذين يشغلون مناصبهم حاليا للصحيفة.

وبحسب التقرير، فإن التأخير في الرسالة أدى إلى وقف صفقات الأسلحة الجديدة لأوكرانيا من خلال نظام التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي، الذي تديره وزارة الخارجية ويمول الأسلحة لدول معينة.