ترامب يصعد لهجة انتقاده لبايدن على خلفية تعليق شحنة الأسلحة لإسرائيل ويصفه بـ "الأعوج"

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب تصريحات الرئيس جو بايدن المتعلقة بـ"وقف توريد الأسلحة الهجومية والقنابل الثقيلة لإسرائيل بحال شنت هجوما واسعا على رفح خشية قتل المدنيين".

وقال ترامب منتقدا خصمه: "لقد قال الأعوج جو بايدن، سواء كان يعلم ذلك أم لا، إنه سيحجب الأسلحة عن إسرائيل أثناء قتالها للقضاء على إرهابيي حماس في غزة. لقد قتلت حماس الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الأطفال، وما زالت تحتجز الأميركيين كرهائن، هذا إذا كان المختطفون لا يزالون على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن الأعوج جو يقف إلى جانب هؤلاء الإرهابيين، تمامًا كما وقف إلى جانب الغوغاء المتطرفين الذين سيطروا على حرم كلياتنا لأن مانحيه يمولونهم".

وتابع ترامب واصفا بايدن بالضعيف والفاسد و"يقود العالم مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. تذكروا أن هذه الحرب في إسرائيل، مثلها مثل الحرب في أوكرانيا، لم تكن لتبدأ لو كنت في البيت الأبيض. ولكن قريبًا جدًا، سنعود ونطالب مرة أخرى بالسلام من خلال القوة!