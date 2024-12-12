مجلة التايم تختار دونالد ترامب "رجل العام" للمرة الثانية

أعلنت مجلة التايم اليوم الخميس عن اختيارها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رجل العام، وذلك قبل نحو شهر على الموعد المقرر لأدائه القسم الدستوري، وتوليه المنصب الرفيع للمرة الثانية. علمًا أنها المرة الثانية التي يحصل فيها على هذا التكريم - ويذكر في أسباب اختيار الصحيفة أن ترامب "فعل ما لا يصدق بفوزه بجميع الولايات السبع المتأرجحة وبالتالي بثقة العديد من القطاعات".

وسئل خلال المقابلة عن عدد من القضايا الساخنة المطروحة على جدول الأعمال العالمي. وكان من بين المواضيع علاقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على ضوء مطالبته الأخير في وقت سابق من حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في قطاع غزة بحلول موعد تنصيبه. حيث قال: "إنه يعلم أنني أريد أن ينتهي الأمر". وردا على سؤال حول ما إذا كان يثق بنتنياهو، أجاب ترامب: "أنا لا أثق بأحد".

وسئل لاحقا عن التوترات مع إيران وما إذا كانت احتمالات الحرب معها زادت، فأجاب: "أي شيء يمكن أن يحدث". وأشار ترامب إلى الحرب في أوكرانيا وانتقد التفويض الذي منحته إدارة بايدن باستخدام الأسلحة الأمريكية داخل الأراضي الروسية. وأضاف "أنا أعارض بشدة إرسال صواريخ لمسافة مئات الكيلومترات إلى داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟ نحن لا نفعل سوى تصعيد هذه الحرب وجعلها أسوأ".

AP Photo/Alex Brandon

وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تحت رئاسته ستقف إلى جانب أوكرانيا أم لا، قال إن دعم الولايات المتحدة سيستخدم كوسيلة ضغط للمفاوضات لإنهاء الحرب: "أريد التوصل إلى اتفاق. والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي عدم التخلي".