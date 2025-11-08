البيت الأبيض يتهم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بـ"التلاعب المتعمد" بخطاب دونالد ترامب

شنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، هجومًا لاذعًا على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، متهمةً إياها بـ"التضليل المتعمد" بعد بث تقرير اعتُبر مُضلّلًا بشأن دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع صحيفة التلغراف، وصفت ليفيت الوسيلة الإعلامية البريطانية بأنها "آلة دعاية يسارية ممولة من دافعي الضرائب"، مُنددةً بـ"التلاعب المُشين" بلقطات من خطاب للرئيس الأمريكي السابق.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، قام برنامج بانوراما على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتحرير مقتطفات منفصلة من خطاب ترامب لإعطاء انطباع بأنه حرّض أنصاره على "السير نحو مبنى الكابيتول والقتال بشراسة" خلال هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021. وقالت ليفيت: "في كل مرة أرافق فيها الرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة وأُجبر على مشاهدة BBC في غرف فنادقنا، يُفسد عليّ سماع دعايتهم وأكاذيبهم الصارخة يومي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها المتحدثة هيئة الإذاعة البريطانية: ففي يونيو/حزيران الماضي، اتهمتها بالتحيز في تغطيتها للصراع في غزة، وانتقدتها لأنها "أعطت مصداقية كبيرة لتصريحات حماس".