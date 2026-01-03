ترامب: "شركات أميركية ستدخل السوق الفنزويلية للعمل في قطاع النفط حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن"الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وأن شركات أميركية ستدخل السوق الفنزويلية للعمل في قطاع النفط".وأضاف "الجيش الأميركي نفذ عملية رائعة، ولم يُقتل أي جندي أو تُفقد أي معدات خلال العملية". كما كشف ترامب أن "مادورو وزوجته تم اعتقالهما منتصف الليل على متن سفينة، ويتوجهان الآن إلى نيويورك لمواجهة العدالة، بعد توجيه اتهامات جنائية لهما".

وأوضح أن العملية شملت استخدام القوات الجوية والبرية والبحرية، إضافةً إلى انقطاع الكهرباء في العاصمة كاراكاس لتسهيل تنفيذ المهمة.وأكد ترامب أن مادورو كان مسؤولاً عن الاتجار بالمخدرات وإدخالها إلى الولايات المتحدة، وأرسل عصابات المخدرات لإرهاب الأميركيين وتهديد شعب الولايات المتحدة واستقرار المنطقة. وتابع: "ما حدث في فنزويلا كان أحد أكثر العروض إثارة لمدى قوة جيشنا، وأميركا أصبحت اليوم الدولة الأكثر احتراماً في العالم".

