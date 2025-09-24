اتهام والد إيلون ماسك بارتكاب إساءة جنسية لخمسة من أطفاله

قد يعجبك أيضًا -

اتهم والد إيلون ماسك، إيرول، الليلة (الثلاثاء) بالاعتداء الجنسي على خمسة من أطفاله وعلى أطفال زوجته. بحسب تقرير في "نيويورك تايمز"، كان إيرول، السياسي ورجل الأعمال السابق، متزوجاً ثلاث مرات وله سبعة أطفال، دون احتساب أطفال زوجته الثانية.

إنه داعم متحمس لتشجيع الإنجاب، وقال في السابق لصحيفة "The Sun" إن "الشيء الوحيد الذي نحن هنا من أجله هو التكاثر". إيلون هو ابنه البكر، ولم يكن على تواصل مع والده لسنوات، رغم أنه من غير الواضح متى تحديدًا توقفا عن الحديث. في السابق، ادعى أن والده "فعل كل شيء شرير يمكن تخيله".

STRINGER / AFPTV / AFP

تتركز معظم الاتهامات على إحدى بناته بالتبني من زواج إيرول الثالث، هايده-ماري بازويدنهوت (تزوجا في عام 1992). وبحسب صحيفة التايمز، قالت الابنة بالتبني لأقاربها إن إيرول لمسها في منزل العائلة عام 1993 عندما كانت في الرابعة من عمرها. بعد عشر سنوات، قالت إنها ضبطته وهو يشم ملابسها الداخلية المستعملة. في عام 2009 – عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها وكانت والدتها وإيرول قد تطلقا بالفعل – ورد أنه "قبلها وأدخل لسانه في فمها"، مما دفعها إلى تقديم أمر حماية مؤقت ضده، وقد تم قبوله.

أرول نفى الاتهامات في رده لصحيفة "التايمز"، وادعى أن ابنة زوجته هي التي "قبلتني بطريقة غير لائقة". وبحسب ادعائها، في وقت لاحق أنجبت طفلاً من أرول عندما كانت في العشرينات من عمرها (وهو يدعي في الواقع أن لديه طفلين من إحدى بناته غير البيولوجيات، التي أعاد التواصل معها عام 2017، بعد ثماني سنوات من طلاقه من والدتها. ووفقاً لـ"التايمز"، قالت الابنة إن أحد أطفالها فقط هو منه).

أفراد العائلة يدعون أيضًا أن إيرول اعتدى على اثنتين من بناته البيولوجيات وكذلك على أحد أبنائه بالتبني. في عام 2023، أفاد ابنه البالغ من العمر خمس سنوات بأن إيرول لمسه بطريقة غير لائقة، وهذه التهمة أدت إلى تدخل أفراد العائلة وأخصائية اجتماعية. تم فتح ثلاث تحقيقات شرطية مختلفة ضد إيرول على ما يبدو في جنوب أفريقيا وكاليفورنيا، بما في ذلك واحدة مرتبطة باتهامات الابن الصغير، والتي أفاد الـ"تايمز" أن النيابة أغلقتها بسبب نقص الأدلة. كما أُغلق ملف آخر منذ ذلك الحين، وليس واضحًا ما إذا كان الملف الثالث لا يزال مفتوحًا. لم يُدَن إيرول بأي جريمة.