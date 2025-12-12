رئيس فنزويلا مادورو يثير الجدل ويعلن بدء عام 2026 قبل موعده الرسمي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء الخميس عن تقديم بداية العام الجديد 2026 في بلاده، وذلك خلال خطاب متلفز استعرض فيه خطته السياسية للعام المقبل ووقّع على مرسوم رئاسي يقضي باعتماد اليوم كبداية رمزية للعام الجديد، قبل أن يبدأ العام رسميًا في باقي أنحاء العالم بعد ثلاثة أسابيع.

وأوضح مادورو أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار في البلاد وترك العام الماضي خلفهم، مضيفًا: «شكرًا لله الذي يمنحنا القوة والأفكار الجيدة والأشخاص الشجعان لضمان أن تعيش فنزويلا بسلام واستقلال».

توتر بين مادورو وواشنطن

يأتي هذا الإعلان في ظل توترات متزايدة مع الولايات المتحدة، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مادورو الأسبوع ونصف الماضي إلى الاستقالة والهروب من البلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ميامي هيرالد». وقال ترامب في مكالمة مع مادورو إنه سيضمن له ولأسرته انتقالًا آمنًا خارج فنزويلا، مهددًا مادورو بـ«تحمل العواقب» في حال رفضه.

وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين الفنزويليين اقترحوا على مادورو نقل السيطرة السياسية إلى المعارضة مع الاحتفاظ بالسيطرة على الأجهزة الأمنية، لكن مادورو رفض العرض.

اتهامات أمريكية وضغوط متزايدة

تتهم الولايات المتحدة مادورو ومقربين منه بـإدارة كارتل يزود أمريكا بالمخدرات، وعرضت واشنطن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار لأي شخص يسهم في القبض عليه. كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وسط توقعات متزايدة بأن تتخذ خطوات عسكرية لإجبار مادورو على التخلي عن السلطة.