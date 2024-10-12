الحكم على جندي في الجيش الأمريكي بالسجن 14 عامًا بتهمة التخطيط لقتل جنود أمريكيين من قبل تنظيم"داعش"

حُكم على جندي في الجيش الأمريكي كول بريدجز(24 عامًا)من ستو، أوهايو، بالسجن 14 عامًا بعد إقراره بالذنب في محاولة مساعدة تنظيم "داعش" في كيفية نصب كمين لزملائه الجنود في الشرق الأوسط أثناء محادثات اعتقد فيها أنه "كان يتحدث مع إرهابي".

قدم بريدجز التدريب والتوجيه لمقاتلي "داعش" الذين كانوا يخططون لهجمات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الأهداف المحتملة في مدينة نيويورك. كما قدم لـ OCE أجزاء من دليل تدريب للجيش الأمريكي وإرشادات حول تكتيكات القتال العسكرية، مع فهم أن داعش سوف تستخدم هذه المواد في التخطيط لهجمات مستقبلية.

وبعد إجراءات محكمة فيدرالية في مانهاتن استمرت ما يقرب من خمس ساعات، حيث طلب بشكل مفاجئ أن يُحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 40 عامًا. أقر بريدجز بالذنب في تهم الإرهاب في يونيو/حزيران من عام 2023.

قال بريدجز للقاضي لويس جيه ليمان: "بصراحة، أعتقد أنني أستحق أقصى عقوبة". وقال: "أعلم أن ما فعلته كان خطأ"، مضيفًا أنه سيظل "يشعر بالندم طالما حييت".

واستشهد ليمان بالعديد من الحقائق التي قال إنها تثبت أن بريدجز "ليس مجرمًا متمرسًا" وقال إنه "لم يكن لديه اتصالات فعلية مع تنظيم’داعش".

وقالت وزارة العدل إن "بريدجز، المعروف أيضًا باسم كول جونزاليس، كان يعمل في فرقة المشاة الثالثة في فورت ستيوارت بولاية جورجيا، ككشاف سلاح الفرسان وقت ارتكاب الجريمة. وانضم إلى الجيش في سبتمبر/أيلول من عام 2019"

وفقًا لوثائق المحكمة، قبل حوالي عام من انضمامه إلى الجيش، بدأ بريدجز في البحث واستهلاك الدعاية عبر الإنترنت التي تروج للجهاديين وأيديولوجيتهم العنيفة، وبدأ في التعبير عن دعمه لتنظيم "داعش" والجهاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد حوالي عام من خدمته، بدأ بريدجز في التواصل مع موظف سري عبر الإنترنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي (OCE)، والذي كان يتظاهر بأنه مؤيد لـ"داعش" على اتصال بمقاتليه في الشرق الأوسط. وخلال هذه الاتصالات، أعرب بريدجز عن إحباطه من الجيش الأمريكي ورغبته في مساعدة "داعش"، وفقًا لوثائق المحكمة.