ملفات إبستين: "رئيس وزراء بريطاني سابق أقام علاقة ثلاثية مع سمسارة الجنس غيلين ماكسويل"

زعم المؤرخ الملكي أندرو ليوني، خلال بودكاست نشرته صحيفة ديلي ميل اليوم (السبت)، أن رئيس وزراء بريطاني سابق شارك في علاقة جنسية ثلاثية مع المدانة بجرائم جنسية جيليان ماكسويل، شريكة جيفري إبستين.

انضم المؤرخ إلى الكاتبة سارة وين في محاولة لفك شيفرة النشر الأخير للوثائق من ملفات إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، أفرجت وزارة العدل عن أكبر مجموعة من الوثائق حتى الآن من تحقيق الملياردير المتحرش بالأطفال جيفري إبشتاين، والتي تشمل أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة، صور ومقاطع فيديو – والقضية تواصل إسقاط أشخاص أقوياء وأثرياء جدًا حول العالم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع كُشفت مستندات أظهرت عمق العلاقة بين جيفري إبستين وسفير بريطانيا في الولايات المتحدة، اللورد بيتر ماندلسون. الصداقة الطويلة بين الاثنين أدت بالفعل إلى إقالة ماندلسون وفضيحة تُحرج حكومة حزب العمال كثيرًا.

وفقًا للوثائق، مندلسون سرّب رسائل بريد إلكتروني حكومية مصنفة، معلومات اقتصادية حساسة، وحتى أخبر صديقه المقرب عن استقالة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك غوردون براون قبل أن تصبح المعلومة علنية. مندلسون أنكر كل شيء - لكنه ما زال استقال من الحزب. أمس أعلن أيضًا أنه سيترك مجلس اللوردات المرموق.

المراسلات بين الاثنين تثير شكوكًا بأن إبستين حوّل مبلغ 75 ألف دولار إلى مندلسون، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 12 ألف دولار لزوج اللورد. إلى جانب الرسائل الإلكترونية، برزت صورة واحدة بشكل خاص تظهر فيها مندلسون مرتديًا ملابس داخلية بجانب امرأة شابة.

مندلسون أرسل أيضًا بريداً إلكترونياً في عام 2009، في يوم الإفراج عن إبشتاين من السجن، حيث يتحدث الاثنان عن أنهما سيحتفلان بإفراجه مع راقصات تعرٍّ.

العلاقات مع إيهود باراك

في يوم الأربعاء الماضي كُشِف عن تسجيل آخر لرئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود باراك، الذي تم اكتشافه أيضًا في وثائق إبستين، مع وزير الخزانة الأمريكي السابق في عهد كلينتون، لاري سمرز، بتاريخ 15 فبراير 2013.

في حوار دام ثلاث ساعات ونصف، ناقش الرجلان مستقبل إسرائيل الديموغرافي، فسأل سامرز باراك: "ما هو مستقبل إسرائيل؟"، فأجاب باراك بأنه يعتقد أن "الحريديم أكثر كفاءة من العرب. لديهم بالفعل ثلاثة أطفال، واثنان آخران في الطريق، وهم منخرطون بقوة في نظام التأمين الوطني. إسرائيل تستيقظ في الوقت المناسب، قبل أن تنحدر إلى هاوية الدولة الواحدة. ستكون في البداية ثنائية القومية، وفي النهاية ستصبح ذات أغلبية عربية".

باراك واصل وقال إنه برأيه يجب "كسر احتكار الحاخامية الأرثوذكسية على الزواج، الدفن وما إلى ذلك. هم فتحوا الباب للتسارع نحو اليهودية. هذه دولة ناجحة - الناس سيرغبون في الوصول إليها. ومن الصعب عليهم التأقلم، لكن هذا سيحدث".

واشنطن في حيرة

الوثائق لا تعفي أيضًا القيادة الأمريكية من الإحراج. الرئيس ترامب، الذي أدار علاقات صداقة موثقة مع إبستين في التسعينيات وبداية الألفينيات، اضطر للتعامل مع رسائل بريد إلكتروني ادعى فيها إبستين أن ترامب "كان على علم بالفتيات" – ادعاء رُفض تمامًا من قبل الرئيس وطاقمه. ترامب نفسه وصف الانشغال بالموضوع بأنه "خدعة ديمقراطية" ودعا إلى المضي قُدُمًا.

لكن ترامب ليس وحده. أسماء بيل كلينتون، بيل غيتس وشخصيات بارزة أخرى من المعسكر الديمقراطي تعود وتظهر في سجلات الرحلات إلى الجزيرة الخاصة وفي توثيقات من أحداث اجتماعية. ومع ذلك، الرسالة من السلطات تبقى واحدة: الذكر في الوثائق لا يُعتبر دليلاً على جريمة جنائية، ولم تُقدّم لوائح اتهام جديدة.