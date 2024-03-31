ضجة في الولايات المتحدة: هل ألمح عضو مجلس النواب لإسقاط قنبلة نووية على غزة؟

أثار عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري بولاية ميشغان تيم والبيرغ ضجة بعد إجراءه محادثة مع مصوتين الأسبوع الماضي حيث انتقد بشدة نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية الى غزة، :"إنه بسبب حقيقة أن إسرائيل هي حليفة هامة جدا للولايات المتحدة، فإنه يحظر تحويل الأموال الأمريكية الى غزة وإن القطاع يجب أن يبدو مثل هيروشيما وناكازاكي، يجب التغلب على هذا بسرعة".

جاء تصريح والبيرغ خلال محادثة عن إقامة الميناء المؤقت في قطاع غزة وقال إن الحديث يدور عن قرار للرئيس بايدن. مضيفا إنه على المساعدة التي تصل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة يجب أن تستخدم لهزيمة حماس، ايران، روسيا وعلى مايبدو كوريا الشمالية والصين لأنهما تساعدان حماس.

وسارع مكتبه لنفي التصريحات وقالوا إنه لم يقصد استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة وقال إنه "بشكل واضح استخدم بوضوح استعارة لجلب الدعم للقضاء على حماس من قبل إسرائيل، الأمر الذي يشكل الاحتمال الإفضل لإنقاذ الحياة على المدى الطويل والأمل الوحيد للتوصل الى سلام دائم في المنطقة".

وفي مقطع صوتي ارسل من مكتب والبيرغ الى واشنطن بوست يمكن سماع تتمة كلامه في الحدث المحلي في ميشغان، وهو يقول فيه :"يجب التغلب على ذلك بسرعة، ونفس الأمر يجب أن يحدث في أوكرانيا، حتى تتم هزيمة بوتين بسرعة".

الميناء المؤقت من المتوقع أن يساعد بدخول المساعدات الإنسانية الى الغزيين، مسؤولون بالإدارة الأمريكية والذين تحدثوا مع وكالة أسوشيتد برس قالوا إن هذا الميناء سيساهم بمضاعفة شحنات الأغذية والأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى الى القطاع. أوضح المسؤولون مسبقا إن إقامة الميناء لا تحتاج لوجود قوات أمريكية على الأرض، وإنما مركبات بحرية في البحر أمام شواطئ غزة.