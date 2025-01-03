انتخاب الجمهوري مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

انتخب الجمهوري مايك جونسون(النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا)، رئيس مجلس النواب الأميركي، بعدما حصد الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب من الجولة الأولى، وحصل جونسون على 218 صوتاً وهي الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب، فيما صوّت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم، حكيم جيفريز، الذي حصل على 215 صوتاً.

وفي بداية الجولة الأولى من التصويت، بدا أن جونسون لم يحقق الأغلبية المطلوبة لإعادة انتخابه للمنصب بعدما جمع 216 صوتاً فقط، حيث لم يصوت 3 نواب جمهوريين لصالحه، ولكن بعد أكثر من نصف ساعة من النقاشات معهم، غيّر نائبان صوتيهما لصالح جونسون، ليعلن بعد ذلك فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب.

وجاءت جلسة التصويت بعد ساعات تجديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعمه لجونسون، قائلاً على منصة "إكس"، إن "جونسون رجل رائع يتمتع بقدرات عظيمة، وهو قريب جداً من الحصول على 100% من الدعم".

واعتبر ترمب على منصته Truth Social، أن "فوز مايك سيكون بمثابة فوز كبير للحزب الجمهوري"، واصفاً الانتخابات الرئاسية بأنها "الأكثر أهمية منذ 129 عاماً".

وكان ترمب قد أشار في حفل ليلة رأس السنة إلى أن جونسون لديه القدرة على كسب الأصوات اللازمة، وأضاف: "الجميع يحبونه تقريباً. إنه الشخص الذي يستطيع الفوز الآن".

وحاول جونسون في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إظهار الثقة بفوزه بالمنصب، وقال لشبكة FOX NEWS، الخميس: "لدينا أصغر هامش في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيكون بفارق صوتين على الأرجح، لكن أعتقد أننا سننجز ذلك، ولا نستطيع أن نتحمل أي دراما".