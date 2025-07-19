الولايات المتحدة: إصابة أكثر من 30 شخصا سبعة منهم في حالة حرجة في حادث دهس بالسيارة في لوس أنجلوس

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ذكرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجلوس، اليوم السبت، إصابة أكثر من 30 شخصاً بعدما صدمت مركبة مجهولة حشداً في في وقت مبكر من صباح اليوم، في منطقة إيست هوليوود، بالقرب من شارع ويست سانتا مونيكا، وهي منطقة تضم أحد أماكن إقامة الحفلات الموسيقية، بحسب ما نقلته شبكة CNN عن السلطات.

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ووفقاً للتقديرات الأولية لفرق الطوارئ، فإن 7 أشخاص في حالة "حرجة على الأقل"، بينما يتراوح عدد المصابين بجروح خطيرة بين ثمانية إلى عشرة، في حين وُصفت حالة ما بين 10 إلى 15 شخصاً بأنها "متوسطة". وتُظهر صور من موقع الحادث سيارة رمادية اللون على الرصيف، والحطام متناثر على الأرض، وتواجداً مكثفاً للشرطة.

وقال قائد إدارة إطفاء لوس أنجلوس، آدم فان جيربن، إنه "تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية أو مراكز لعلاج الإصابات"، وأضاف"غالبية من كانوا في الحشد كانوا من النساء اللواتي ينتظرن في طابور لدخول ملهى ليلي"، وتابع"لقد كان مشهداً فوضوياً للغاية"، مضيفاً أن "العديد من المارة بجوار النادي خرجوا لمساعدة الناس".