الولايات المتحدة: إصابة أكثر من 30 شخصا سبعة منهم في حالة حرجة في حادث دهس بالسيارة في لوس أنجلوس

ذكرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجلوس، اليوم السبت، إصابة أكثر من 30 شخصاً بعدما صدمت مركبة مجهولة حشداً في في وقت مبكر من صباح اليوم، في منطقة إيست هوليوود، بالقرب من شارع ويست سانتا مونيكا، وهي منطقة تضم أحد أماكن إقامة الحفلات الموسيقية، بحسب ما نقلته شبكة CNN عن السلطات.

