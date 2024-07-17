هل يشكل دونالد ترامب تهديد للديمقراطية؟ رحلة خاصة بوضع العمال في الولايات المتحدة

أربعة أشهر تفصلنا عن الانتخابات في الولايات المتحدة، والحملة الانتخابية تسخن، خصوصا مع محاولة اغتيال دونالد ترامب هذا الأسبوع (السبت)، والتي جعلت الحملة الانتخابية أكثر شدة من أي وقت مضى، وهذه المرة -قام أوين ألترمان مراسلة القناة العبرية في رحلة خاصة مع الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، في الجزء الثاني من سلسلة "طريق ترامب" والتي بثت بالنشرة الرئيسية.

وأجرى اوين هذه المرة المقابلات في الطرف الشمالي الشرقي من البلاد، في ولاية ماين، في محاولة لفهم كيف أن العمال بالذات الذين كانوا ديمقراطيين بصورة واضحة في اتجاه للتغيير توجهاتهم - واختيار التصويت لصالح ترامب، في خطوة قد تمثل تغييرا في اتجاه السياسة الأمريكية.

في قلب القضية - مصنع قديم لتصنيع الورق في شرق ميلينوك، والذي كان بمثابة معبد لهذا المجتمع الصغير والنائي، ثم أُغلق ذات يوم، وتم فصل العمال - وتحول الكثير منهم من التصويت لأوباما إلى صفوف ترامب. .

في الماضي، كانت الحياة هنا مختلفة، فقد جلب إنشاء المطاحن في القرن التاسع عشر الرخاء الاقتصادي، وفرصًا لحياة أفضل كطبقة متوسطة. ظل العمال لسنوات عديدة منتمين إلى الحزب الديمقراطي، وكانت لجان العمال قوية وذات انتماء ديمقراطي تقليدي. حتى تغير شيء ما.

ويمر النصر الديمقراطي المحتمل في تشرين الثاني/نوفمبر، من بين أمور أخرى، من خلال هذه المجتمعات الصغيرة. وفي الولايات المتحدة، يُشار غالبًا إلى المنطقة المعروفة باسم "حزام الصدأ" للمنشآت الصناعية المغلقة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. لكن الرحلة إلى ولاية ماين تظهر أن هذه الظاهرة أوسع نطاقا.

لقد فقد الحزب الديمقراطي قلب جمهوره من الطبقة العاملة. الذي يتنقل بين فعاليات جمع التبرعات في مانهاتن وهوليوود. ويسمح بتدمير مشروع بأكمله، ومجتمع بأكمله، وفئة سكانية بأكملها، بأن تتدمرـ وأن تكون مقفرة حتى في استبعادها الكامل. وهؤلاء يذهبون للتصويت لصالح ترامب.