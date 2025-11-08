خطوات سيتخذها ترامب ضد زهران ممداني

تستعد مدينة نيويورك لاحتمال تدخل فيدرالي محتمل عقب فوز زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي، بمنصب عمدة المدينة، في خطوة اعتبرها ترامب تحديًا سياسيًا له. ومن المتوقع أن يركز أي تحرك فيدرالي على اعتقالات واسعة للمهاجرين غير القانونيين. وقال ممداني في خطاب النصر يوم الثلاثاء: "لكي تصلوا إلى أي واحد منا، عليكم المرور عبرنا جميعًا". ومن المقرر أن يتولى منصبه في يناير\كانون ثاني القادم.

وأفادت نيويورك تايمز بأن مسؤولًا في إدارة ترامب أكد أن الرئيس ملتزم بنجاح المدينة لكنه لا يثق بقدرة ممداني على قيادتها، ويبحث سبل تقليص التمويل الفيدرالي واتخاذ إجراءات صارمة من قبل سلطات الهجرة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: "الرئيس ترامب يهتم بعمق بأمن جميع سكان نيويورك".

وتشمل الاستعدادات المحلية، التي تقودها الحاكمة كاثي هوكول بالتعاون مع ناشطين سياسيين وقادة أعمال، اجتماعات لمناقشة القضايا القانونية، تشكيل فرق استجابة سريعة، والتواصل مع مسؤولين في لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن. وتترأس جايكي براي، مستشارة هوكول الكبيرة ومفوّضة قسم الأمن الداخلي وخدمات الطوارئ، التخطيط على مستوى الولاية، بينما تعمل المدعية العامة للولاية، لاتيشيا جيمس، على وضع استراتيجية قانونية. وتركز الخطة على تجهيز الشرطة المحلية والولائية لمواجهة احتمال انقطاع الاتصال مع الوكالات الفيدرالية.

وتصاعدت الاستعدادات بعد مداهمة شارع كانال في مانهاتن الشهر الماضي، التي أسفرت عن اعتقال تسعة رجال، معظمهم من غرب إفريقيا، بتهمة الإقامة غير القانونية. وكانت هذه المداهمة، التي كان من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 100 عنصر من سلطات إنفاذ القانون، قد تم تخفيض حجمها في اللحظة الأخيرة بعد تغطية إعلامية، وتُعتبر نموذجًا لما قد تشهده المدينة مستقبلاً.