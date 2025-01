تحطم مقاتلة أمريكية في ألاسكا ونجاه الطيار بأعجوبة| شاهدوا التوثيق

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" الليلة الماضية (الثلاثاء) أثناء تدريب في قاعدة "إيلسون" الجوية في ألاسكا. ونجا الطيار من الحادث.

