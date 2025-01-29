تحطم مقاتلة أمريكية في ألاسكا ونجاه الطيار بأعجوبة| شاهدوا التوثيق

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" الليلة الماضية (الثلاثاء) أثناء تدريب في قاعدة "إيلسون" الجوية في ألاسكا. ونجا الطيار من الحادث.

شاهدوا توثيق التحطم

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وقال العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354 التابع لقيادة القوات الجوية الأمريكية، إن الطيار واجه "مشكلة في الطيران" لكنه تمكن من "القفز" من الطائرة قبل تحطمها.

كما ادعى العقيد أن الطائرة تحطمت أثناء مرحلة الهبوط. وقال تاونسند: "أعلن الطيار حالة الطوارئ أثناء الرحلة قبل الاقتراب من الأرض"، مضيفا أن الطيار في حالة مستقرة بعد الحادث وتم فحصه في منشأة طبية.

وقال العقيد تاونسند أيضًا إن القوات الجوية ستجري تحقيقًا شاملاً فيما يتعلق بالحادث، من أجل فهم الأسباب وتقليل مخاطر وقوع المزيد من الحوادث في المستقبل. وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها إن "الحادث تسبب في أضرار جسيمة للطائرة".