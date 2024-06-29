منظمة إسرائيلية ترفع دعوى قضائية ضد المحامية الدولية أمل كلوني

تواجه المحامية الشهيرة أمل كلوني، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني دعوى قضائية رفعتها منظمة إسرائيلية تمثل مئات ضحايا هجمات السابع من أكتوبر، والتي قدمنها للمدعي العام في الولايات المتحدة ماريك جرلاند، حيث تطالب بالتحقيق مع كلوني بادعاء انتها القانون الفدرالي المعروف باسم "غزو لاهاي". ووفقا للمنظمة، فإن المحامية المختصة بحقوق الإنسان شاركت بصورة غير قانونية بـ"أنشطة التحقيق" المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الحكومة نتنياهو بدعوى ارتكاب جرائم حرب، وذلك حين كانت تتواجد على الأراضي الأمريكية.

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ويشار إلى أن للمحامية الشهيرة، كان دور مركزي وحاسم بقرار المحكمة الدولية بإصدار أوامر اعتقال لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار مشاركتها في المنتدى الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية وأيدت إصدار أوامر الاعتقال بالإضافة الى نتنياهو أيضا بحق وزير الأمن يوآف غالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وأشار الطلب إلى أن كلوني شاركت في منتدى التحقيق الذي اجتمع لدراسة الأدلة للمشتبهين بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وقطاع غزة. وطلب من المنتدى دراسة وفحص التحليل القانوني الكامن وراء طلب المدعي كريم خان المزمع لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وأيضا ضد عدة قادة من حماس.وأشار أيضا إلى أن كلوني تحدثت علنا عن مشاركتها في منتدى تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بدورها المساعدة بتجريم قائدين إسرائيليين.

ويشار الى قانون "غزة لاهاي" هو قانون شرع بهدف الدفاع عن شخصيات عسكرية أمريكية، والمسؤولين المنتخبين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية ليست الولايات المتحدة طرفًا فيها. واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة النطاق للمعارضة وفرض عقوبات على أي شخص يساعده. يحظر هذا القانون بشكل واضح على أي شخص تعينه المحكمة لإجراء تحقيقات أو دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية أخرى التواجد فعليًا في الولايات المتحدة.