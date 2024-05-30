تقرير: دونالد ترمب يناقش مع إيلون ماسك إمكانية تولي الأخير دوراً استشارياً في إدارته حال فوزة بالانتخابات الرئاسية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أجرى مكالمات هاتفية عدة مع الملياردير إيلون ماسك مؤخرا، لمناقشة إمكانية تولي الأخير دوراً استشارياً في إدارة ترمب، حال فوزة بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وذكر التقرير أن "الدور الذي طرحه ترمب على ماسك سيكون مشابهاً لدور رئيس شركة "مارفل" السابق آيك بيرلماتر، وهو أحد معارف ترمب والذي ساعده بهدوء في تشكيل بعض السياسات في وزارة شؤون المحاربين القدامى، مشيرة إلى أن ماسك والملياردير نيلسون بيلتز يستثمران في مشروع يعتمد على البيانات يهدف إلى منع تزوير أصوات الناخبين؛ وهو الأمر الذي كان منذ فترة طويلة هاجس ترمب، والذي ادعى مراراً وتكراراً أن انتخابات 2020 تم تزويرها على نطاق واسع.

وقال تقرير الصحيفة إن "ماسك وبيلتز أخبرا ترمب عن خطتهما في هذا الشأن في اجتماع عُقد في مارس/آذار المنصرم ، وإنهما "أطلعاه على جهودهما الخاصة لإقناع النخبة من قادة الأعمال بعدم دعم الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات القادمة"

وأصبح ماسك أحد أبرز منتقدي بايدن عبر الإنترنت، وقد استخدم منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، الضخمة الخاصة به لمهاجمة سياساته، ونهجه تجاه أزمة الحدود الجنوبية على وجه الخصوص، والترويج لرسائل ترمب بشأن أهم القضايا في انتخابات 2024.