في ظل تهديدات ترامب بالضم: الليبراليون يفوزون بالانتخابات الكندية مرة أخرى

أعلن رئيس الوزراء الكندي وزعيم الحزب الليبرالي مارك كارني فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية في البلاد صباح اليوم (الثلاثاء). واعترف زعيم حزب المحافظين، ثاني أكبر حزب في البلاد، بالهزيمة في الانتخابات. وهذا هو الفوز الرابع على التوالي للحزب الذي ظل في السلطة منذ عام 2015.

وبحسب قناة "سي تي في نيوز"، فإنه حتى الساعة 11:00 مساء. (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، فاز الليبراليون بـ156 من أصل 343 مقعدًا في البرلمان. ومن المتوقع أن يظل حزب المحافظين بزعامة بيير بوليفيرت في المعارضة، حيث حصل على 144 مقعدًا حتى الآن. وللحصول على أغلبية ائتلافية، تحتاج الأحزاب إلى 172 مقعدا.

ويعد زعيم حزب المحافظين بول بويلييه رابع زعيم حزب يخسر أمام الليبراليين، الذين ظلوا في السلطة لعقد من الزمان. ولعلكم تتذكرون أن كارني تم استبداله بجاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي السابق، في مارس/آذار الماضي. ويأتي فوز كارني، الذي شغل منصب محافظ بنك كندا، على خلفية مشاكل ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد وتهديدات الضم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بالأمس، وبينما كانت صناديق الاقتراع مفتوحة في كندا، نشر ترامب على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "Truth Social" توصية للكنديين بالتصويت "لخفض الضرائب إلى النصف وتعزيز جيشهم". وأضاف ترامب: "إذا أصبحت كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة، فلن يبقى هناك خطٌّ اصطناعيٌّ رُسِم قبل سنواتٍ طويلة. انظروا كم هي جميلة هذه الأرض".

وهنأ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كارني والحزب الليبرالي على فوزهم. وكتب بايدن على شبكة "إكس" التلفزيونية: "أنا واثق من أن مارك سيكون زعيمًا قويًا لصالح القيم والمصالح التي يتقاسمها الكنديون والأمريكيون".

