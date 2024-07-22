متزوجة من يهودي، أمها لقنتها الافتخار بهويتها السوداء: من أنت يا كامالا هاريس؟

كامالا هاريس (59 عاما)، نائبة الرئيس جو بايدن على مدى السنوات الأربع الماضية، هي المرشحة التي من المتوقع أن تحل محله في ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات في الولايات المتحدة. ولدت في أوكلاند، كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين - أم ولدت في الهند وأب ولد في جامايكا. انفصل والداها عندما كانت في الخامسة من عمرها، وترعرعت على يد والدتها الهندوسية الأم الوحيدة، شيمالا جوبالان هاريس، وهي باحثة في مجال السرطان وناشطة في مجال الحقوق المدنية.

لقد نشأت منغمسة في تراثها الهندي، وانضمت إلى والدتها في زيارات إلى الهند، لكن هاريس قالت إن والدتها احتضنت ثقافة السود في أوكلاند وأدخلت ابنتيها فيها - كامالا لديها أخت أصغر منها تدعى مايا. وكتبت في سيرتها الذاتية "الحقائق التي نحملها": "كانت والدتي تدرك جيدًا أنها كانت تربي فتاتين سوداوات، وكانت تعلم أن وطنها المتبنى سيرى أنا ومايا كفتاتين سوداوات، وكانت مصممة على رؤية أننا سوف نكبر كنساء سوداوات فخورات بأنفسنا".

إن جذورها وتربيتها ثنائية العرق تعني أنها تجسد وتستطيع المشاركة وتحدي العديد من الهويات الأمريكية. تلك الأجزاء من البلاد التي شهدت تغيرًا ديموغرافيًا سريعًا، وتغيرات كافية لتغيير سياسات المنطقة، تعتبرها نموذجًا يحتذى به.

قبل خمس سنوات فقط، كانت هاريس عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا وتأمل في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

بدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وفي عام 2003 أصبحت المدعي العام الأعلى لمقاطعة سان فرانسيسكو ، قبل أن يتم انتخابها كأول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة السوداء يشغل منصب المدعي العام في كاليفورنيا وشغلت المنصب الأعلى المسؤول عن تطبيق القانون في الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

قال هاريس لصحيفة واشنطن بوست في عام 2019 إنه لا ينبغي انتخاب السياسيين للمناصب بسبب لونهم أو خلفيتهم، "كانت وجهة نظري هي: أنا من أنا. أنا بخير مع ذلك. قد يكون من الصعب عليك أن تفهم، ولكن أنا سعيدة بهذا."

وعلى الرغم من أن معدلات تقبلها كانت منخفضة خلال فترة عملها كنائبة للرئيس، إلا أنها تعتبر ذات شعبية بين الناخبين السود، كما أن خلفيتها كمدع عام كبير تمثل نقطة قوية بالنسبة لأولئك الذين سيتنافسون ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أدين بارتكاب جرائم.

من تسليح أوكرانيا إلى تعزيز التحالفات الأمريكية ضد روسيا والصين، من المتوقع أن تستمر نائبة الرئيس كامالا هاريس في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن إذا حلت محله، لكن قد لا يكون هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بنهج رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التعامل مع الحرب ويبدو أن هاريس أكثر استعدادًا لانتقاد نتنياهو علنًا والتعبير عن التعاطف مع محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لتفسيرات مسؤولين وخبراء مطلعين على التفاصيل. وفي الوقت نفسه، تتمتع أيضًا بعلاقات قوية مع الجالية اليهودية في البلاد، وزوجها، السيد الثاني دوغ أمهوف، يهودي.

وقال آرون ديفيد ميلر، من مؤسسة كارنيجي للعلاقات الدولية، التي تحلل العلاقات الدولية، إنه "عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن لديها وجهات نظر معتدلة للغاية". "على يسار ما يرغب بايدن في القيام به، ولكن على يمين أولئك الذين يزعمون أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض تكاليف وعواقب على إسرائيل لتوضيح أننا قوة عظمى وهم ليسوا كذلك". ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير في اللهجة تجاه إسرائيل ولكن ليس إلى تغيير كبير في السياسة. وبعبارة أخرى، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير ملموس في اللهجة تجاه إسرائيل، ولكن ليس تغييرا كبيرا في السياسة.