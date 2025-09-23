كامالا هاريس في كتابها الجديد: "نتنياهو قوض سلطة بايدن"

قد يعجبك أيضًا -

في كتابها الجديد "107 Days"، كاميلا هاريس، نائبة الرئيس السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، تكشف تفاصيل عن مواقفها بشأن إسرائيل، غزة والفلسطينيين، وتوضح لماذا استبعدت جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس – هذا ما نُشر اليوم (الاثنين) في مجلة Forward التي تُعنى بكل ما يتعلق بالجالية اليهودية.

هاريس تصف كيف حاول رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب قولها، إضعاف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حرب غزة، على أمل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض ويحافظ على مكانته السياسية. وتكتب هاريس"كان يريد ترامب إلى جانبه، لا جو ولا أنا".

هي تصف لقاء متوتراً مع نتنياهو في يوليو\تموز 2024، حيث عارضت محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية إنكار الأزمة الإنسانية في غزة، وتشير إلى أن المحادثات كانت "غير مثمرة". كما تشير هاريس إلى أن بايدن في بعض الأحيان بدا "غير مؤهل ومتوتراً" في تعامله مع معاناة الفلسطينيين، بسبب دعمه المتحمس لإسرائيل.

في كتابها، تسعى هاريس إلى إظهار أن الصراع بين إسرائيل وحماس ليس "مشكلة ثنائية"، وأن الجمهور ووسائل الإعلام غالباً ما يتجاهلون التعقيد التاريخي والمعاناة الإنسانية على كلا الجانبين. كما تصف تأثير حرب غزة على حملتها الانتخابية، بما في ذلك خسارة ميشيغان، وهي ولاية مفتاحية ذات مجتمع عربي-أمريكي كبير.

بالإضافة إلى ذلك، توضح هاريس الأسباب التي دفعتها إلى رفض جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، رغم شعبيته. ووفقا لها، فإن الهجمات الاجتماعية على مواقفه المؤيدة لإسرائيل والحملة ضده على شبكات التواصل الاجتماعي أثرت على القرار. وفي النهاية، اختارت حاكم مينيسوتا تيم والتز.